Депутат Жогорку Кенеша отказался от служебной машины

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутатам осталось работать полтора года

Депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов сегодня на заседании парламента отказался от служебной машины.

По его словам, он решил заявить об этом официально. «Сейчас эта тема очень широко обсуждается везде. В коридоре журналисты, общественные деятели, эксперты, все спрашивают про это. Я решил отказаться и призываю своих коллег последовать моему примеру. Конечно, вы можете сказать, что я популист, но это не так. Я прошу вместо меня, лучше обеспечить транспортом айыл окмоту моего округа или построить там соцобъекты»,- сказал он.

Сулайманов отметил, что депутатам осталось работать полтора года, и лучше не позориться, а отработать достойно.

Напомним, общественность взбудоражила новость о том, что всех депутатов хотят обеспечить служебным авто. Говорилось, что депутатам купят автомобили Li Xiang L9 и Li Xiang L7. Стоимость этих авто составляет от 40 – 60 тысяч долларов США.