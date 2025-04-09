Интересы государства должны стоять на первом месте. Президент высказался по теме крупных инвестиций и казино

Для государства нет ничего «недозволенного».

В обществе по сей день активно обсуждается тема казино. Почему президент Садыр Жапаров дал разрешение на работу казино в нашей стране и какую выгоду они принесут государству?

Агентство «Кабар» обратилось к главе государства с вопросами, интересующими общественность в этой сфере.

- Садыр Нургожоевич, недавно, после вашего комментария о никабе и парандже, где вы отметили их значение в целях безопасности, некоторые напомнили о том, что при вас в Кыргызстане разрешили работу казино. Также было подмечено, что вы говорили: «Казино, возможно, даже более дозволено».

Сохраняете ли Вы прежнюю позицию относительно функционирования казино в нашей стране?

- Для государства нет ничего «недозволенного». Интересы государства должны стоять на первом месте. Если бы я делал это для себя лично, тогда могли бы сказать, что я занимаюсь чем-то «недозволенным».

Однако, как только мы разрешили деятельность казино, в страну начали приходить инвесторы. Наше условие: кому выдаётся лицензия — тот должен построить пятизвёздочный отель.

И сейчас строятся около 10 пятизвездочных и один семизвездочный отели. Это говорит о том, что уже привлечены инвестиции на сумму более 3 миллиардов. После окончания строительства и начала работы этих объектов можно ожидать в десять раз больше прибыли. Начнут приезжать туристы, оставляя у нас свои деньги.

Если даст Бог, первые отели начнут открываться уже в следующем году. Наверное, наш семизвёздочный отель — первый в регионе.

Кроме того, старые гостиницы профсоюзов, такие как «Достук», «Саякат», а также «Ак-Кеме», которые давно превратились в конюшни, перестраиваются инвесторами в пятизвёздочные отели.

На месте «Саяката» уже началось строительство новой гостиницы. Также ведутся переговоры о выделении земель в Оше, Джалал-Абаде, Баткене для строительства пятизвёздочных отелей.

В общем, государство не проигрывает от выдачи лицензий на казино, а наоборот, выиграло.

— Перед открытием казино часть общества выражала обеспокоенность, что теперь наши дети начнут втягиваться в азартные игры. Какова ситуация на самом деле?

На сегодняшний день в Бишкеке работают 3 казино. До сих пор ни один гражданин Кыргызстана туда не заходил. И не зайдет.

Милиция охраняет казино и следит за этим. Ведется видеонаблюдение. Если зафиксируют, что кыргызстанец вошел в казино, оно автоматически закроется.

Поэтому маловероятно, что владелец казино рискнет потерять лицензию стоимостью в миллион долларов ради 5–6 тысяч долларов от одного кыргызстанца.

А те, кто откроет нелегальные казино, будут задержаны силовыми структурами, а их имущество конфискуется.

Такие нелегальные заведения существовали всегда, но сейчас их почти не осталось — контроль жесткий.

А нашей молодежи хочу сказать: не увлекайтесь азартными играми. У государства есть возможность все контролировать, чтобы наши граждане не посещали казино.

А вот контролировать граждан, которые выезжают в соседнюю страну, чтобы играть там — их, конечно, сложно контролировать.

Мы делаем все это исключительно ради туристов, ради привлечения инвестиций и ради развития экономики страны.