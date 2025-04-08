Өткүрбек Рахманов, журналист: «Пришло время привлечь к ответственности настоящих виновников апрельских и июньских событий 2010 года!»

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Интервью с известным журналистом, генеральным директором телеканала «Регион» Өткүрбеком Рахмановым.

— Өткүрбек мырза, ваша авторская программа «А Балким…» нацелена на освещение острых тем на злобу дня. Но в последнем выпуске вы будто бы оправдывали Бакиева… Я правильно понимаю? Почему вы обратились к этой теме?

— Если честно, как и большинство граждан Кыргызстана, я устал от нескончаемых с 2010 года криков «Бакиевы вот-вот вернутся». Тем более известно, откуда эти крики издаются. Если Бакиев действительно пролил кровь народа, то почему его ненавистники так боятся его появления на публике? Почему не хотят открытого суда над ним? Чего опасаются? Этим перечнем воросов я и задался…

— Конкретно — кто поднимает такие “крики”?

— Всё та же группа людей. Те, кто непрерывно с 2010 года старательно рисуют образ “кровожадного” Бакиева. Запугивая им всех. «Ой-ой, едет Бакиев. Вот-вот приехал. Собирается ехать». И все в таком духе. Сейчас снова начали подогревать в обществе эти «страхи». Подключили Болота Темирова, Лейлу Саралаеву, а еще армию «ведомых и неискушенных» людей, которые «двух слов связать не могут», как выразился Мадумаров, но научились нагнетать обстановку своим «Бакиев едет! Жапаров и Ташиев везут Бакиева!» Прошло целых 15 лет, играет та же шарманка, которая изрядно всем надоела. Только 5-6 фейковых аккаунтов, троллей и горстка пользователей по инерции подхватывают «страхи» и несут их дальше. Имеется в виду те, кто называют себя «сторонниками Атамбаева» и очень боятся Бакиева. Хотя широкие массы, судя по настроениям, давно уже перестали боятся «бабайку» Бакиева.

Наоборот, у масс накопилось много вопросов именно к членам Временного правительства. Ведь разве не они использовали все силы, ухищрения, технологии и прочее, чтобы свергнуть Бакиева и ценой десятков погибших ребят дорваться самим до власти? Так кто повинен в гибели 90 человек на площади? Кто виноват в межэтнической бойне на юге, где погибли сотни, а тысячи остались без крова? Разве не они, временщики, цинично устроили кровавый замес и всё ради того, чтобы забрать у Бакиева власть? Пусть даже ценой человеческих жизней? Эти вопросы до сих пор повисли в воздухе. А «крикуны» не хотят, чтобы открылась завеса правды. Это же очевидно!

Кормить сказкой вечно не получится. Начавшейся с 2010 года…Сейчас уже хотят правды… Оплатить услуги «крикунов» можно, но убедить снова поверить в сказку временщиков уже не получится. Нажав на кнопку «пугалку» уже не поднять массы. А то, что Бакиева боится НЕ народ, а временщики - яснее ясного.

Так, когда же прекратятся этот тревожный сигнал? Страшилка-контент уже залетает.

После кровавого захвата власти члены Временного правительства 10 лет управляли страной, пританцовывая на костях. Сажали неугодных, убивали, отстраняли оппонентов, награждали своих, расхищали эту страну, как хотели. Кадровую политику вели шофёры, секретарши, которые консультировались у ясновидящих.

А на все провалы, ссылаясь опять же на Бакиева, мол мстит, ставит палки в колеса, пакостничает. Так и жили…

Паралельно, утопая во внутренних интригах и склоках при делёжке денег, сфер влияния…Даже приведённому самими же президенту не дали работать. Снова взяв в руки оружие. Вновь открыв перестрелку в Кой-Таше из-за левых таможенных потоков, под кураторством одного печально известного таможенника.

Чем всё это закончилось — народ сам видел.

Теперь вот снова взялись за старое - прячась за спины наемных «крикунов» снова затянули песнь про возврат Бакиевых.

За кого они принимают народ? За наивных дурачков что ли? Неужели не понимают, что их затертый сценарий уже не прокатит?

— Говорят, что президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев — «кадры Бакиева». Поэтому якобы собираются его вернуть…

— Разве кто-то из них такое говорил? В одном из интервью президент говорил, что ради справедливости нужно привести Бакиева и провести открытое судебное разбирательство. А эти снова: «Жапаров и Ташиев — люди Бакиева». Да, один был министром, другой — комиссаром. А члены Временного правительства в это время что делали? Кукурузу охраняли? Они тоже были у власти. Тот же Атамбаев был премьер-министром. Получал награды, хвалил Бакиева — это разве не факт?

Почему же тогда только Жапаров и Ташиев — «люди Бакиева»? Тогда как они же сами годами промывали мозги с экранов КТР: «Реваншисты возвращаются!» К тому же, в последний раз народ сам вышел на улицы и без всяких реваншистов, без Бакиева сменил власть в 2020 году.

Но расчетливые временщики вновь мечтают о том, как бы снова пустить в ход «кровавые технологии», раскачать общество.

А поводом для раскачки ситуации ничего лучшего не придумали, как раскочегарить темку — «Бакиев возвращается!»

«Качают» через пару-тройку подкупленных блогеров.

Боятся очень, что Бакиев заявит:«Я пришёл. Хотите — судите, но пусть это будет открытый суд. Пусть весь народ и весь мир видят. Кто виновен — пусть ответит. Если виноват я — приму наказание. Если виновны члены Временного Правительства — пусть они ответят!» И что тогда? Разве не раскроется правда? Не сорвутся ли маски? Не откроются ли тайны, которые приведут к тому, что потом сам народ захочет «предать анафеме» временщиков, то есть потребовать для них наказания за все преступления, за массовые убийства в том числе ?..

Рано или поздно, но придётся поставить точку. Народ узнает правду о погибших в апреле и июне 2010 года. Узнает настоящих виновников. Это неизбежно.

Бакиев вернётся или нет — другой вопрос. Но народ имеет право знать правду. А те, кто сегодня снова запускает страшилку «Бакиев возвращается», чтобы запугать народ и очернить нынешнюю власть, должны признать: их сценарий устарел, он больше никому не интересен.

— Прошло 15 лет с апрельских событий. Люди вроде Мискенбаева снова заявляют, что Бакиев проливал кровь народа.

— Народ видел и знает всё: кто стрелял сзади, кто поил людей водой с препаратами, кто гнал на Белый дом, кто мародёрствовал, кто с кем планировал кыргызско-узбекский конфликт и реализовывал. Всё стало очевидно. Но мы должны сказать однозначно: Бакиев ли, Временное правительство ли — все должны предстать перед открытым и справедливым судом. И настоящие виновники должны быть наказаны.

Ведь в тот момент ВП боролось за власть, за богатство, а жертвами стали наши сограждане, братья, сёстры. Люди умирали! Кровь лилась! Сколько детей остались сиротами, сколько матерей — вдовами! А временщики? Ни один из них не пострадал! Ни одна их дворняжка не умерла! Но члены ВП всё ещё продолжают рваться к власти, к деньгам!

То ли они столь ненасытны, то ли их никто так и не наказал по-настоящему!

Это несправедливо! Пусть прекращают свои «игры», гонимые личными интересами. Не надо играть чувствами народа, чтобы снова привести к власти своих людей. Хватит! Пусть в нашей стране будет только мир, единство, справедливость и добро!

Пусть души погибших в апреле и июне покоятся в Раю. Пусть их родным и близким Всевышний дарует здоровье, понимание и добро. И пусть такие трагедии — из-за властолюбцев, жаждущих крови ради трона — больше никогда не повторятся в нашей стране.