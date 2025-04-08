Замминистра Шамырканову дали последнее предупреждение, - заместитель представителя президента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это больше не должно повторяться

Замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбеку Шамырканову дали последнее предупреждение, сообщил заместитель постоянного представителя президента и Кабинета министров в парламенте Эрнис Ашырбаев на заседании комитета ЖК по ТЭК.



Депутат Азизбек Турсунбаев (Ала-Букинский округ) напомнил, что на прошлом заседании озвучивалась просьба рассмотреть служебную этику замминистра. «Мы направили письмо», - сказал он.



Ашырбаев подтвердил, что такое письмо поступило. «Начальник управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров вызвал замминистра Урматбека Шамырканова, провел профилактическую работу», - сказал он.



«Это больше не должно повторяться», - сказал Турсунбаев.



Депутаты комитета по ТЭК парламента 1 апреля рассматривали исполнение решения комитета от 10 сентября 2024 года о вопросах предупреждения и снижения риска бедствий, связанных с размывами берегов рек в Кыргызской Республике.



В ходе вопросов-ответов между Самыйкожо и Шамыркановым произошла перепалка.

Источник: АКИpress

