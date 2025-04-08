100 лет не могли решить приграничные вопросы с соседями, - Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дай Бог, закончим решение вопросов демаркации границ с Узбекистаном

100 лет, с 1924 года, не могли решить приграничные вопросы с соседними государствами, сообщил заместитель председателя Кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями в в Аманбаевском айылном аймаке Таласской области.



7 апреля Ташиев участвовал в открытии детского сада на 200 мест, названного в честь лейтенанта Погранслужбы ГКНБ Дастана Анарбекова, героически погибшего во время конфликта на границе в 2022 году.



«Дай Бог, закончим решение вопросов демаркации границ с Узбекистаном, тогда наше государство станет полностью суверенными, свободным и с четко определёнными границами.



Уважаемые аксакалы, до этого такого не было. 100 лет, с 1924 года, мы не могли решить вопросы с соседями, из-за чего были кровавые конфликты, где погибло много людей. Я ранее озвучивал, сколько силовиков погибло, но были жертвы среди погибших и гражданские, обычные люди», - отметил Ташиев.



Он пожелал, чтобы будущее поколение больше не видело конфликтов и войн.

