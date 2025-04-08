Внесены изменения в Закон «Об основах амнистии и порядке ее применения»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 13 марта.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республик «Об основах амнистии и порядке ее применения».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 марта

2025 года.

Настоящий Закон разработан и принят с целью приведения Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» в соответствие с уголовным и уголовно-исполнительным законодательством Кыргызской Республики.

Законом предусмотрено дополнение части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» (далее – Закон об амнистии) следующими пунктами:

– финансирование террористической деятельности;

– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;

– финансирование организованных групп и преступных сообществ;

– незаконный оборот оружия и боеприпасов;

– диверсия.

Таким образом, Закон об амнистии расширяется новыми видами преступлений, при совершении которых амнистия не применяется, такими как: финансированием террористической деятельности, публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, финансированием организованных групп и преступных сообществ, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также диверсией. Эти преступления предусмотрены статьями 253, 255, 263, 267 и 325 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.