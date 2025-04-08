Мекин Мустафа Кемаль Окем стал новым послом Турции в Кыргызстане

Стороны обсудили актуальные вопросы

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров 7 апреля принял копии верительных грамот от посла Турции Мекин Мустафа Кемаль Окема. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.



Медер Абакиров выразил надежду, что при активном содействии посла двусторонние отношения между Кыргызстаном и Турцией будут и далее укрепляться в духе стратегического партнерства между странами.



Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями на высоком и высшем уровнях, а также состояние и перспективы кыргызско-турецких отношений в политической и торгово-экономической сферах.