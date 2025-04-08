Фархат Иминов возглавил Нацагентство по инвестициям при президенте

Иминов с 2022 года является членом Совета директоров ОАО «Электрические станции»

Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен директором Национального агентства по инвестициям при президенте. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Иминов с 2022 года является членом Совета директоров ОАО «Электрические станции», в 2015 году был депутатом Жогорку Кенеша КР VI созыва (по списку политической партии Республика-Ата-Журт).



Ранее Нацагентство по инвестициям возглавлял Талантбек Иманов, который покинул должность директора в связи в переходом на другую работу.