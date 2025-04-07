Кыргызстанцы болеют из-за неправильного откорма скота — Балбак Тулобаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пшеница — слишком тяжелая пища для скота

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Балбак Тулобаев заявил, что кыргызстанцы страдают повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом из-за того, что скот стали откармливать пшеницей.

По его словам, раньше скот откармливали овсом и ячменем, и это было правильно.

«А пшеница — слишком тяжелая пища для скота», — считает нардеп.

Он попросил Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности донести это до фермеров.

Балбак Тулобаев также считает недопустимым использовать для лечения скота препарат «Нитокс». Он заявил, что это лекарство вредно и его нужно запретить на территории страны.

Источник: 24.kg