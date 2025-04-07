Шавкат Мирзиеев принял глав спикеров парламентов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В последние годы активно развиваются отношения между странами Центральной Азии

Төрага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Как сообщила пресс-служба ЖК, во встрече приняли участие руководители парламентов Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.



В ходе беседы было отмечено, что в последние годы активно развиваются отношения между странами Центральной Азии, также речь шла об укреплении межпарламентского взаимодействия как действенного инструмента углубления партнерства между государствами в целом, также будущее пяти стран региона полностью взаимосвязано, поэтому депутаты должны обмениваться опытом принятия необходимых законов, направленных на развитие.



Шавкат Мирзиеев выразил благодарность руководителям парламентов за поддержку и активное участие в заседаниях Ассамблеи межпарламентского союза.

