Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам в День 7 апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". После апрельских событий Кыргызстан стали называть «страной свободных людей»

Бывший президент Алмазбек Атамбаев сделал обращение к кыргызстанцам в День 7 апреля. Свое заявление он опубликовал в соцсетях.



«7 апреля — это особый день в истории нашей страны и особые чувства. Это гордость за народ, отвергнувший тиранию. Это скорбь по погибшим в тот день на площади Ала-Тоо и тем, кто покинул этот мир от ран в последующие годы», - отметил Атамбаев.



Он считает, что после апрельских событий Кыргызстан стали называть «страной свободных людей».



«Прошло 15 лет, но всё отчётливее осознание того, что свободу и права граждан надо беречь так же, как и независимость Родины. Это незыблемые основы процветания страны и народа.



Сейчас трудные времена, и весь мир неспокоен. Мы видим, что руководителями Кыргызстана делается немало для укрепления региональной безопасности и развития инфраструктуры страны. Но также важно, а может, и еще важнее — найти правильные решения, чтобы сохранить в народе дух свободы и веру в справедливость, наладить пути взаимодействия с гражданским обществом, политическими и общественными силами, бизнесменами и предпринимателями, средствами массовой информации. Сделать это нелегко, но можно, и, на мой взгляд, необходимо», - сообщил бывший глава государства.



В заключение Атамбаев пожелал мира и благополучия.

