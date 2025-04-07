В Бишкеке почтили памятную дату Апрельской революции 2010 года

Участники церемонии почтили минутой молчания память соотечественников

7 апреля в день 15-летия Апрельской революции 2010 года заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр культуры Мирбек Мамбеталиев возложили цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа.



Как пишет пресс-служба Кабмина, участники церемонии почтили минутой молчания память соотечественников, отдавших свои жизни во имя справедливости, свободы и демократического будущего Кыргызстана.



«В этом году мы отмечаем 20-летие народной революции 24 марта и 15-летие событий 7 апреля. Эти даты навсегда вошли в историю нашего государства, и мы сегодня чтим их память. Наш народ боролся за справедливость, за чистоту власти, за свою свободу. Очень отрадно, что, в отличие от прошлого, сегодня мы видим единство между народом и властью. Сегодня осуществляются все чаяния и стремления народа.