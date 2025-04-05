Байсалов ответил Бекешеву на критику школьной реформы

Реформа не будет легкой. Более того, она изначально будет болезненной.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал критику депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева в адрес реформ Министерства образования. Пост с ответом он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Ранее Бекешев заявил, что в преддверии учебного года кризис в школьном образовании может обостриться настолько, что недовольные родители выйдут на протест к Жогорку Кенешу или зданию Минобразования. Он также выразил сомнение в целесообразности перехода на 12-летнее образование, подчеркнув, что внедрение подобных реформ требует соответствующей инфраструктуры и подготовки кадров.

"У нас катастрофически не хватает школьных зданий и учителей. То, что планируют внедрить уже в этом году, может вызвать протесты. Например, в 20-й школе в 7-м микрорайоне родители не смогли записать детей в ближайшую школу и вынуждены искать места далеко от дома", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В ответ Байсалов подчеркнул, что нехватка мест в школах, особенно в Бишкеке и Оше, связана не с реформами, а с процессами урбанизации и демографическим ростом.

"Если в 2018 году в столице было принято 20 тысяч первоклассников, то в прошлом году - уже 30 тысяч. Это увеличение не имеет отношения к реформам, а связано с ростом числа школьников в целом - с миллиона до 1,5-1,6 миллиона за последнее десятилетие", - отметил он.

Байсалов также напомнил, что правительство не боится ошибок в процессе реформы и готово идти на непопулярные меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

"Реформа не будет легкой. Более того, она изначально будет болезненной. Но мы не имеем права не идти на нее, опасаясь, как вы говорите, митингов у стен Жогорку Кенеша", - заявил он, обращаясь к Бекешеву.

По словам зампреда кабмина, "первые ощутимые результаты реформы появятся к 2040 году. Цель программы "Алтын Казык" - создать условия для качественного образования, соответствующего вызовам эпохи искусственного интеллекта, где, как подчеркнул Байсалов, важно учить не бояться ошибок, а уметь адаптироваться".

Он завершил пост призывом к депутату поддержать реформу и не поддаваться популизму.

Источник: Кактус