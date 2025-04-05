Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан

4 апреля президент Садыр Жапаров вернулся в город Бишкек.

Завершился рабочий визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан, состоявшийся 3–4 апреля.



Как сообщили в пресс-службе главы государства, в первый день визита президент Садыр Жапаров провёл переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.



Обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.



В тот же день Садыр Жапаров встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



Лидеры подтвердили приверженность принципам добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога для эффективного решения общих вызовов и укрепления региональной безопасности.



Во второй день визита, 4 апреля, Глава государства выступил на заседании Первого саммита «Центральная Азия – Европейский союз» в Самарканде.



В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



В своём выступлении Садыр Жапаров с удовлетворением отметил уверенный рост торгово-экономических связей между странами Центральной Азии и Европейским союзом и подчеркнул, что стратегическое географическое положение Кыргызстана и его растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций.



Далее президент выступил на международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания».



Он призвал усилить участие европейских партнёров в поддержке стран Центральной Азии — как в части климатического финансирования, так и в вопросах внедрения передовых технологий.



Глава государства также отметил необходимость поддержки инициативы Кыргызстана по обмену внешнего долга на проекты, направленные на климатическое и устойчивое развитие.



4 апреля, завершив рабочий визит в Узбекистан, президент Садыр Жапаров вернулся в город Бишкек.