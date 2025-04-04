Садыр Жапаров: Углубление сотрудничества с ближайшими соседями - один из главных приоритетов внешней политики КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями является одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, выступил на заседании Первого саммита «Центральная Азия – Европейский союз», проходящем в Самарканде.

В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

В своей речи глава государства подчеркнул, что углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями является одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана. Тесное взаимодействие стран Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития региона.

«В 2022 году мы подписали историческое соглашение с Узбекистаном о юридическом оформлении государственной границы. Теперь полностью согласована протяженность кыргызско-таджикской границы.

В ходе недавнего исторического визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Бишкек был заключен договор о государственной границе, который был ратифицирован 25 марта текущего года.

Это важное событие было воспринято с большим воодушевлением как народами Кыргызстана и Таджикистана, так и широким международным сообществом, символизируя новый этап в развитии двусторонних отношений, основанный на взаимном доверии, уважении и стремлении к мирному сосуществованию», - отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что в продолжение укрепления мер по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе 31 марта состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках мероприятия был подписан трехсторонний Договор о точке стыка государственных границ трех стран.

Глава государства с удовлетворением отметил уверенный рост торгово-экономических связей между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

«За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского союза увеличился в 2,4 раза, в т.ч. импорт – в 2,6 раза, экспорт – в 1,5 раза.

Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе «Всеобщей системы преференций плюс», которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран-членов Евросоюза», - сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал, что стратегическое географическое положение Кыргызстана и его растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций и призвал европейский бизнес принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе.

«Мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным проектам в сфере гидроэнергетики, осуществляемым в Кыргызстане.

Особое место в наших планах занимает флагманский проект Камбар-Атинской ГЭС-1. Мы уже приступили к строительству этой крупной гидроэлектростанции с проектной мощностью 1 860 МВт и прогнозируемой выработкой 5,6 млрд кВт/ч в год.

Данный проект реализуется совместно с нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном», - отметил президент.

В своей речи глава государства также обозначил, что Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

«За прошедший год мы ввели в строй 18 малых гидроэлектростанций, а в текущем году строим еще 15 таких объектов. Параллельно мы запустили проекты солнечной энергетики совокупной мощностью свыше 400 МВт.

В условиях глобальных климатических изменений переход к «зеленой» экономике и развитию возобновляемых источников энергии – наш безальтернативный путь к устойчивому развитию», - сказал Садыр Жапаров.

В контексте развития сотрудничества в сфере развития инфраструктуры и создания современных транспортных коридоров глава государства приветствовал инициативу Европейского союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 млрд евро.

«Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых материалов. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Предлагаем активизировать взаимодействие в этом направлении, оформив его в формате отдельного партнерства или «дорожной карты», подобно тому, как это уже сделано между Европейским союзом и некоторыми нашими соседями (Казахстан, Узбекистан)», - отметил Глава государства.

В заключение президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан настроен углублять партнерство с Европейским союзом по всем перечисленным направлениям и выразил уверенность, что по итогам сегодняшней встречи появятся новые конкретные договоренности, которые придадут дополнительный импульс отношениям между Центральной Азией и Европейским союзом.