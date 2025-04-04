В Самарканде начался первый саммит «Центральная Азия - Европейский Союз»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Узбекистана открыл мероприятие своим выступлением.

В Самарканде под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начался первый саммит «Центральная Азия - Европейский Союз».



В мероприятии участвуют президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, главы Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.



Президент Узбекистана открыл мероприятие своим выступлением.



В начале своей речи президент подчеркнул, что встреча проходит в условиях непредсказуемых глобальных процессов.



«Мы являемся свидетелями усиления геополитической напряжённости, проблем безопасности, крупных региональных конфликтов, социальных и экономических вызовов устойчивому развитию. Очевидно, что ни один регион самостоятельно без широкого международного сотрудничества не справится с решением столь непростых вопросов», — цитирует Мирзиёева «Газета.uz».



Мирзиёев подчеркнул, что Центральная Азия разделяет приверженность европейской стороны принципам и нормам международного права.



«Приветствуем и полностью поддерживаем начало переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины», — заявил президент Узбекистана.



Он выразил понимание, что предстоит решить очень сложные вопросы.



«Но другой альтернативы предпринимаемым дипломатическим усилиям и политическим решениям мы не видим», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.



Саммит проводится под девизом «Инвестируя в будущее». В ходе диалога будут рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами ЦА и ЕС.