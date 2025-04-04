Садыр Жапаров провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства двух стран

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, в рамках рабочего визита в г. Самарканд встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили в пресс-службе президента, обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства двух стран, включая расширение торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных инвестиционных проектов и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Лидеры Кыргызстана и Узбекистана подтвердили приверженность принципам добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога для эффективного решения общих вызовов и укрепления региональной безопасности.