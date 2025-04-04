Садыр Жапаров встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2024 году общий товарооборот Кыргызстана с Европейским Союзом вырос.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщили в пресс-службе президента, состоялся обмен мнениями по вопросам углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также обсуждены перспективы совместной реализации проектов в сфере гидроэнергетики и транспортного сообщения.

Глава государства отметил, что богатые природные ресурсы Кыргызстана, включая полезные ископаемые и значительный потенциал возобновляемой энергии, представляют привлекательную сферу для европейских инвесторов.

«В 2024 году общий товарооборот Кыргызстана с Европейским Союзом вырос. В будущем мы стремимся еще больше увеличить объем двусторонней торговли, а также экспортировать в страны Европы экологически чистую, натуральную продукцию и редкоземельные металлы», - подчеркнул Садыр Жапаров и добавил, что один из важнейших вопросов для Кыргызстана – переход к «зеленой» экономике.

Президент Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, подтвердил готовность ЕС продолжать диалог и оказывать поддержку Кыргызской Республике в вопросах устойчивого развития, торгово-экономического взаимодействия и адаптации к глобальным вызовам.

Он особо отметил, что Кыргызстан в последние годы демонстрирует значительные успехи в укреплении регионального сотрудничества.

«Вам удалось достичь соглашения по урегулированию государственных границ с вашими соседними странами в духе добрососедства и братства. Именно сейчас нам необходимо разрешать все вопросы мирным путем. И вы с этим справляетесь очень хорошо», - отметил Антониу Кошта.