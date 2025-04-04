Садыр Жапаров встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны выразили приверженность расширению торгово-экономического партнёрства

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, в рамках рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития.



Садыр Жапаров подчеркнул, что формат взаимодействия между странами Центральной Азии и Европейским Союзом динамично развивается и уже приносит практические результаты.



«В период с 2021 по 2024 годы товарооборот Кыргызской Республики со странами Европейского Союза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт – в 1,5 раза.



Это стало возможным, в том числе благодаря успешной реализации Общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнёрам», — отметил глава государства.



Он также обозначил, что одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие новых транспортных связей, направленных на укрепление реальной независимости Кыргызстана.



В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что укрепление региональной безопасности является неотъемлемым условием экономического процветания и устойчивого развития.



«Подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном — это историческое достижение, открывающее перед регионом большие возможности. Оно не только укрепляет доверие между странами, но и создаёт мощный импульс для роста торговли, привлечения инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов», — отметила она.



В завершение встречи стороны выразили приверженность расширению торгово-экономического партнёрства, развитию транспортной инфраструктуры и укреплению региональной стабильности.