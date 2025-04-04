Садыр Жапаров встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили 52 млн долларов США.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, в рамках рабочей поездки в Самарканд встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Кыргызстаном и ЕБРР, привлечения инвестиций в стратегические отрасли экономики, реализации совместных инфраструктурных проектов, а также поддержки частного сектора и развития зеленой энергетики.

В ходе встречи глава государства выразил благодарность ЕБРР за значительный вклад в развитие энергетического сектора Кыргызстана. Он отметил, что поддержка банка способствует модернизации инфраструктуры, внедрению современных технологий и переходу к более устойчивой и экологически чистой энергетике.

Садыр Жапаров высоко оценил роль ЕБРР в создании Комитета по координации доноров, направленного на поддержку стратегического инфраструктурного проекта – строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

В ходе обсуждения вопросов устойчивого развития Президент отметил важность приоритетов ЕБРР в сфере «зеленой» экономики и сохранения биоразнообразия. Он подчеркнул, что страны региона готовы к тесному сотрудничеству с международными финансовыми институтами для решения экологических проблем, снижения последствий изменения климата и консолидации усилий для достижения общей цели.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы реформирования водного сектора и создания соответствующей инфраструктуры. Глава государства подчеркнул, что в целях реализации намеченных планов этот сектор нуждается в инвестициях для улучшения инфраструктуры, расширения доступа к безопасной питьевой воде и продвижения практики устойчивого управления водными ресурсами.

Одиль Рено-Бассо, в свою очередь, подчеркнула, что ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. Она отметила, что с начала сотрудничества общий объем инвестиций в республику достиг порядка 1 млрд долларов США.

«В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили 52 млн долларов США. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения объема финансирования. На 2024 год уже подписано 11 проектов, среди которых наиболее значимые – в сфере энергетики и ирригации», – заявила президент ЕБРР.

Кроме того, Одиль Рено-Бассо сообщила о старте проекта по расширению доступа к чистой питьевой воде. Финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит 100 млн долларов США.

Также ожидается, что ЕБРР поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта – Чалдыбар, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут. Часть предусмотренного финансирования будет предоставлена в виде грантов.

В завершение встречи Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что ЕБРР полностью поддерживает приоритеты, которые определены в развитии государства и поздравила Президента Садыра Жапарова с урегулированием вопроса государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.