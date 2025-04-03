Депутатам Жогорку Кенеша планируют купить L7 и L9

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутатам парламента закупают автомобили марки Li Xiang L7 и L8

Жогорку Кенеш 3 апреля принял постановление о порядке использования служебных автомашин. Рассмотрение вопроса прошло в закрытом режиме.



Источники редакции сообщили, что планируется закупить и поставить среднеразмерный люксовый кроссовер китайской компании Li Xiang L7 (70 авто) и L9 (20 авто). Через полтора месяца 90 электромобилей прибудут в Бишкеке и их распределят депутатам. Также для депутатов наймут 90 водителей.



20 машин L9 будут распределены между спикером, вице-спикерами, председателями комитетов и лидерами фракций.



Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев подтвердил, что депутатам парламента закупают автомобили марки Li Xiang L7 и L8.



Он отметил, что пока нет точной информации, сколько средств будет потрачено на покупку служебных авто.



В начале марта президент Садыр Жапаров подписал изменения в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Согласно закону, Кабинет министров будет определять порядок предоставления служебного автотранспорта депутатам Жогорку Кенеша. Порядок пользования служебным авто определяется положением парламента. Депутат в связи с осуществлением им своих полномочий может пользоваться также личным автотранспортом.



Ранее служебный автотранспорт предоставлялся депутату Жогорку Кенеша, имеющему инвалидность I группы, для поездок в связи с осуществлением им своих полномочий по территории Кыргызстана.



*Рыночная стоимость автомашины Li Xiang L9 составляет 6-8 млн сомов, модель L7 варьируется в пределах 4-6 млн сомов.

