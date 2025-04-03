Садыр Жапаров прибыл в Самарканд для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский союз»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Борт главы государства приземлился в аэропорту Самарканда.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 3 апреля, прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите «Центральная Азия – Европейский союз», сообщили в пресс-службе главы государства.

Борт главы государства приземлился в аэропорту Самарканда.

На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги стран Центральной Азии и флаг Европейского союза, у трапа самолета расстелена ковровая дорожка, выстроена рота Почетного караула.

Президента Садыра Жапарова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, сегодня глава государства встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Cостоится также официальная встреча президента Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«В ходе переговоров будут обсуждены вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызстана с Европейским союзом и Узбекистаном.

4 апреля Садыр Жапаров примет участие в саммите «Центральная Азия – Европейский союз» и выступит на Международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания».

По итогам саммита и международного климатического форума ожидается принятие совместных документов», — сообщил Муратбек Азымбакиев.