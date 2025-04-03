«Выше, чем в Стамбуле и Москве». Спикер ЖК недоволен ценами в кафе, ресторанах, такси и парикмахерских

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таких цен как у нас в стране нет даже в крупных мегаполисах

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 3 апреля 2025 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша попросил председателя Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев проконтролировать цены на услуги в сфере обслуживания.



Он сообщил, что цены в кафе, ресторанах, такси, парикмахерских и других сферах обслуживания необоснованно завышенные.



«Таких цен как у нас в стране нет даже в крупных мегаполисах. Цены сферы обслуживания превысили цены в Стамбуле и Москве в некоторых случаях. Надо ввести контроль цен», - сказал он.



По его мнению, необходимо ввести проверки и снизить цены.



«Ставят цены, которые им вздумается, надо вернуть реальные цены», - заявил он.



Орозбаев сообщил, что работы уже ведутся.



На этот момент рассматривался проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о правонарушениях, законы «О защите прав потребителей», «Об электронной торговле»)» (вносится на третье чтение).

Источник: Tazabek

