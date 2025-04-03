Депутаты ЖК освободили Вадима Садовникова от должности аудитора Счетной палаты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данный вопрос вносится на основании его заявления по собственному желанию.

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 3 апреля, депутаты рассмотрели вопрос об освобождении Вадима Садовникова от должности аудитора Счетной палаты КР.

Заместитель председателя Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК Талайбек Масабиров отметил, что данный вопрос вносится на основании его заявления по собственному желанию.

По итогам обсуждения, депутаты освободили Садовникова от должности аудитора Счетной палаты КР. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.