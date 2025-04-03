Данияр Амангельдиев обсудил с послом Великобритании перспективы развития сотрудничества

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обе стороны отметили сохраняющуюся положительную динамику взаимодействия между двумя странами.

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызстане Николасом Боулером.

Как сообщили в кабмине, в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, представляющих взаимный интерес, акцентировав внимание на текущем состоянии и перспективах развития кыргызско-британского сотрудничества. Обе стороны отметили сохраняющуюся положительную динамику взаимодействия между двумя странами.

Первый зампред кабинета министров, в числе важных событий кыргызско-британских взаимоотношений, отметил подписание 6 февраля Соглашения между кабинетом министров КР и британской компанией «Юнайтед Конкрит Канвас» о строительстве на территории Кыргызстана современного завода по производству цементных композитных материалов.

Данияр Амангельдиев отметил, что реализация данного инвестиционного проекта является ярким примером взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и будет способствовать развитию промышленности Кыргызстана.

В свою очередь, посол Николас Боулер поздравил кыргызскую сторону с успешным и историческим разрешением вопроса делимитации и демаркации границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, отметив это как важный момент в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, посол проинформировал о предстоящем визите в Бишкек делегации UKEF (UK Export Finance) во главе с Региональным руководителем Шебнем Альпом. Николас Боулер выразил надежду, что в ходе визита стороны смогут провести предметные переговоры и подробно обсудить механизмы реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении кыргызско-британского сотрудничества во всех сферах.