Глава МИД Кыргызстана провел телефонный разговор с казахским коллегой

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 2 апреля провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей на уровне глав государств и правительств.

Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.