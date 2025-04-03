Глава Минэнерго рассказал, какие энергообъекты строятся в Кыргызстане

С 2025 по 2028 год в стране появится дополнительно около 406 мегаватт (МВт) генерации.

В последние годы в Кыргызстане ведется строительство новых гидроэлектростанций, особенно активно возводятся малые ГЭС. Кроме того, планируется реализация таких крупных проектов как «Камбар-Ата-1». В интервью агентству «Кабар» министр энергетики Таалайбек Ибраев рассказал о строящихся ГЭС.

— В Кыргызстане начали активно строить малые ГЭС. Кто их возводит?

— С момента вступления в должность президента Садыра Жапарова энергетическому сектору уделяется большое внимание. Мы пересмотрели законы и нормативно-правовые акты, обновили тарифы. Например, ранее было много желающих построить малые ГЭС, но вложения в этот сектор не приносили инвесторам выгоды. Если кто-то вкладывает деньги, он должен получать доход — хотя бы 20 тыйынов с одного вложенного сома.

После создания необходимых условий наши отечественные инвесторы начали строительство ГЭС. Сейчас 90% строящихся малых ГЭС возводятся за счет внутренних инвесторов и предпринимателей. С 2025 по 2028 год в стране появится дополнительно около 406 мегаватт (МВт) генерации. В настоящее время наш дефицит электроэнергии составляет около 500 МВт.

У нас есть открытое акционерное общество «Чакан ГЭС», которое занимается эксплуатацией гидроэлектростанций мощностью до 30 МВт. Эта компания уже построила ГЭС «Бала-Саруу» и сейчас возводит новые станции: 21-МВт ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, 27-МВт ГЭС на Папанском водохранилище и 18-МВт ГЭС на реке Кара-Куль возле Токтогульской ГЭС. Все эти проекты финансируются за счет кредитов Российско-Кыргызского фонда развития и инвестиций китайских партнеров. Остальные малые ГЭС строятся нашими частными предпринимателями.

Если говорить о количестве, то в 2025 году мы планируем ввести в эксплуатацию пять малых ГЭС общей мощностью 64 МВт, в 2026 году — 145,56 МВт, в 2027 году — 170,88 МВт, в 2028 году — 25,7 МВт. Сейчас я говорю о тех, кто уже оформил соответствующие документы и начал работу. Также есть многие, кто разрабатывает технико-экономическое обоснование, готовит проекты и ведет переговоры с банками для получения кредитов.

В настоящее время малые ГЭС вырабатывают до 450 млн кВтч электроэнергии в год.

— А что насчет крупных ГЭС?

— Что касается крупных гидроэлектростанций, то мы ожидаем, что в следующем году будет завершено строительство Куланакской ГЭС в Нарыне. Ее мощность составит 100 МВт. На ГЭС “Камбар-Ата-2” будет установлен второй агрегат мощностью 120 МВт. Российско-Кыргызский фонд развития выделяет на это 110 млн долларов. Мы провели конкурс, в котором участвовали 6–7 компаний, и сейчас выбираем исполнителя. Если все пойдет по плану, то начнем работы уже в этом году.

По Казарманской ГЭС подписан контракт с турецкой компанией «Орто Азия», и там уже ведутся работы. Эта компания вложила около 11 миллионов сомов. Также продолжаются работы по Кокомеренской ГЭС. По каскаду Верхненарынских ГЭС есть 3–4 инвестора. Мы проведем конкурс и передадим проект тому, кто предложит наилучшие условия. Крупные ГЭС вызывают большой интерес у инвесторов.

— Как продвигаются работы по ГЭС “Камбар-Ата-1”?

— Мы считаем, что ГЭС “Камбар-Ата-1” станет крупнейшим национальным проектом. Как вы знаете, на второй год своего президентства Садыр Жапаров заложил капсулу в основание строительства “Камбар-Ата-1” и поручил нам начать работы. С тех пор проект активно реализуется. Всемирный банк поддерживает этот проект.

В 2014 году было подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) для ГЭС. Его разрабатывали немецкие и российские компании. Однако с 2014 года изменились цены и курс доллара, поэтому требуется его актуализация. Ведь если мы предложим проект инвесторам, любая компания сначала потребует новое технико-экономическое обоснование.

В этом документе прописываются ключевые параметры: объем воды, количество вырабатываемой электроэнергии, тип плотины и агрегатов, а также режим работы станции. Всемирный банк выделил 5 млн долларов на подготовку ТЭО, из которых 2 млн долларов — это грант, а 3 млн долларов — кредит.

В прошлом году мы провели конкурс, который выиграла швейцарская компания «Эфри». Ей было дано время до мая, чтобы завершить технико-экономическое обоснование.

Так как строительство ГЭС требует экологической экспертизы, также проводятся социологические исследования. В прошлом году специалисты выезжали на место, встречались с местными жителями. Водохранилище расположится на территории Токтогульского и Тогуз-Тороуского районов. Они провели встречи с жителями 5–6 сел, выслушали их мнение. 97% населения поддерживает проект, 1% не выразил своего мнения, у 2% возникли различные вопросы. Поддержка в 97% — это хороший показатель.

Теперь 4 апреля экологи отправятся на место, где планируется водохранилище, чтобы провести обследование. В соответствии с требованиями Всемирного банка они должны изучить, какие растения и животные обитают в этой зоне. Всемирный банк выделил 13,6 млн долларов на привлечение экологов и экспертов.

Кроме того, мы уже выбрали юридико-экспертную компанию, которая займется подготовкой межправительственного соглашения между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном. После ратификации соглашения в Жогорку Кенеше и подписания его сторонами начнутся работы по проекту.

- Какие доноры выделяют средства на финансирование строительства ГЭС?

- Стоимость этого проекта составляет около 3,5 миллиарда долларов. Всемирный банк собирается выделить 1,5 миллиарда долларов. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан направили письмо во Всемирный банк с просьбой о предоставлении кредита в размере 500 миллионов долларов. В настоящее время этот вопрос рассматривается советом директоров. Если все пойдет по плану, он будет решен. 20 мая в Дубае (ОАО) состоится встреча представителей трех государств с представителями Всемирного банка. После этих переговоров мы также встретимся с другими донорами.

В прошлом году мы провели международный энергетический форум в Вене, на котором присутствовали около 13 доноров. С ними было подписано коммюнике о финансировании проекта “Камбар-Ата-1”. Теперь я надеюсь, что эти доноры выделят оставшиеся 2 миллиарда долларов. Среди них – Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие. Также есть один итальянский банк, который выразил намерение участвовать в этом проекте.

Для сравнения - Рогунская ГЭС строится уже более 10 лет. Там необходимо переселять большое количество людей и целые села из-за водохранилища и места для плотины. У нас такой проблемы нет. Земля, выделенная для “Камбар-Аты 1”, находится в собственности «Электрических станций», на нее оформлена «красная» книга, и на протяжении многих лет за нее уплачиваются налоги. Я считаю, что это уникальный проект.

- Сколько денег выделено из бюджета Кыргызстана на проект ГЭС «Камбар-Ата-1»?

- На проект «Камбар-Ата-1» в 2023-2024 годах государством было выделено 1 миллиард 555 миллионов сомов. В этом году выделяется еще 2 миллиарда 400 миллионов сомов. Таким образом, всего из государственного бюджета на начало строительства ГЭС направляется около 4 миллиардов сомов.

Позвольте рассказать, какие работы ведутся. Перед началом строительства необходимо провести подготовительные работы: построить дорогу, так как местность гористая, а также проложить транспортный тоннель. Его строительство уже завершено. Нужно построить мост через реку Нарын, по которому транспорт, генераторы и оборудование будут доставляться в машинный зал ГЭС. Сейчас ведется строительство моста. Также мы проложили линию электропередачи на 110 киловольт.

Так как сотрудники работают вахтовым методом, строится общежитие на 100 человек. Рядом с ГЭС «Камбар-Ата-2» есть наш временный поселок Камбар-Ата. Он был заложен ранее, но строительство остановилось. Там уже есть здания, которые мы планируем восстановить.

Если все сложится удачно, на этом проекте будут работать от 3 до 5 тысяч человек. Для них необходимо создать соответствующие условия.

- Сообщалось, что после ввода в эксплуатацию ГЭС «Камбар-Ата-1» 1% вырабатываемой электроэнергии будет оставаться для нужд местных сел.

- Может возникнуть вопрос: какую пользу принесет этот проект местным жителям? Мы обратились во Всемирный банк с просьбой построить линию электропередачи 110 киловольт от ГЭС «Камбар-Ата-2» до Токтогульского района, а также обучить 1 000 студентов. В будущем понадобятся кадры для работы на Камбар-Атинской и других ГЭС. Банк выразил согласие с этим предложением.

В близлежащих селах есть проблемы с водой, и мы постараемся их решить. Сейчас ГЭС строятся в разных районах, и 1% выработанной ими электроэнергии остается в местных айыльных округах. Например, если производится 100 кВт, 1 кВт/ч будет переводиться в денежном эквиваленте в пользу этого села. Эти выплаты будет осуществлять «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», что станет хорошей поддержкой для местных жителей.

Ранее вода просто текла, но теперь мы используем ее для производства электроэнергии. После завершения строительства ГЭС постоянной работой будут обеспечены от 10 до 15 человек.