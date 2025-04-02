Азамат Жамангулов стал министром цифрового развития и инновационных технологий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 24 марта президент Садыр Жапаров переименовал Минцифры и расширил функции ведомства.

Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на назначение Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий.

Отметим, ранее Азамат Жамангулов был министром цифрового развития. Затем ведомство переименовали в Министерство цифрового развития и инновационных технологий, а его сделали исполняющим обязанности министра.

Напомним, 24 марта президент Садыр Жапаров переименовал Минцифры и расширил функции ведомства.

Источник: 24.kg