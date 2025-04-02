Адылбек Касымалиев и Алексей Оверчук «сверили часы» по актуальным вопросам двусторонней повестки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча прошла в расширенном формате с участием руководителей ключевых министерств и ведомств обеих стран.

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел встречу с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом.

Как сообщили в кабмине, встреча прошла в расширенном формате с участием руководителей ключевых министерств и ведомств обеих стран.

В ходе конструктивной и предметной беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в ключевых сферах: экономической, социальной, инвестиционной, промышленной и культурной. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для экономического развития Кыргызстана и России, а также выполнению задач, поставленных лидерами двух государств.

Адылбек Касымалиев подчеркнул незыблемость союзнических отношений и стратегического партнерства, связывающих Кыргызстан и Россию. Он отметил традиционно доверительную и дружескую атмосферу встреч, позволяющих оперативно и эффективно решать актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Особое внимание было уделено позитивной динамике в развитии торгово-экономических связей. В 2024 году объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Россией достиг 3,5 миллиарда долларов США, продемонстрировав уверенный рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торговли.

Глава кабинета министров отметил насыщенный график двусторонних мероприятий на текущий год, подчеркнув важность предстоящего официального визита председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Кыргызстан, а также проведения 26-го заседания кыргызско-российской Межправительственной комиссии на территории Кыргызстана.

«Сотрудничество в рамках отношений союзничества, и все те задачи, которые ставились нашими президентами, успешно нами выполняются», - подчеркнул Адылбек Касымалиев, подтвердив приверженность КР углублению всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук выразил уверенность в дальнейшем укреплении кыргызско-российских связей и подтвердил готовность российской стороны оказывать всемерную поддержку Кыргызстану в реализации совместных проектов.

В завершение встречи состоялась торжественная церемония награждения заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука высокой государственной наградой Кыргызской Республики – орденом «Достук».

«Для меня большая честь сообщить Вам о том, что решением президента Кыргызской Республики Вы награждены высокой государственной наградой Кыргызской Республики – орденом «Достук», - заявил Адылбек Касымалиев.

Он поздравил Алексея Оверчука с заслуженной наградой, подчеркнув его личный вклад в укрепление кыргызско-российского всеобъемлющего сотрудничества, отметив динамичный рост товарооборота и приток прямых иностранных инвестиций из России.

«Вы не только сопредседатель Межправкомиссии, но и большой друг Кыргызстана», - подчеркнул Адылбек Касымалиев, выразив признательность за неоценимый личный вклад Алексея Оверчука в развитие дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

В ответном слове Алексей Оверчук выразил искреннюю благодарность за оказанную честь.

«Спасибо большое, я очень тронут этой высокой наградой. Этот орден – признание наших общих успехов», - подчеркнул он, добавив, что Кыргызская Республика всегда была надежным другом и союзником Российской Федерации, и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних связей.