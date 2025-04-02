Президент Садыр Жапаров принял замглавы правительства России Алексея Оверчука

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан и Россия готовы и дальше взаимодействовать

Президент Садыр Жапаров 2 апреля принял заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в рамках его визита в Кыргызстан.



Как сообщает пресс-служб Администрации президента, Жапаров выразил уверенность, что визит Оверчука будет плодотворным, а достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, основанного на взаимопонимании и доверии.



По словам президента, кыргызско-российская межправкомиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству работает успешно.

Он отметил, что Кыргызстан и Россия готовы и дальше взаимодействовать, развивая полноформатное сотрудничество по всем направлениям.



В свою очередь, Алексей Оверчук сказал, что сотрудничество между Кыргызстаном и Россией строится на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов обеих сторон.



Он также поздравил Садыра Жапаров с разрешением вопроса границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, отметив, что мирное урегулирование между двумя союзниками для России является значимым фактором стабильности во всей Центральной Азии.



Оверчук выразил удовлетворение уровнем взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ) и подчеркнул сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза. Он отметил, что участие Кыргызстана в этих процессах дало импульс для развития экономики страны и расширению потенциала всего союза.