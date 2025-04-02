В Жогорку Кенеше пояснили, почему Айжигитова не впустили в здание парламента

Утром 2 апреля Айжигитов не смог попасть в здание парламента
В связи с постановлением ЦИК ограничен доступ в здание Жогорку Кенеша для Султанбая Айжигитова, сообщает пресс-служба парламента.
Утром 2 апреля Айжигитов не смог попасть в здание парламента — охрана его не пропустила.
В пояснении парламента отмечается, что 28 марта Центризбирком на заседании принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Султанбая Айжигитова, избранного по партийному списку политической партии «Ыйман Нуру».
« В Жогорку Кенеш поступило соответствующее постановление ЦИК, в связи с прекращением полномочий и согласно соответствующим правилам был ограничен доступ Султанбая Айжигитова в здание парламента в качестве депутата. Поскольку депутаты и сотрудники Аппарата могут войти в здание Жогорку Кенеша через специально отведенные входы и только по электронной регистрации.
Для других граждан есть возможность войти в здание парламента по специально выданному разрешению.
Султанбай Айжигитов пытался войти в здание через вход для депутатов и сотрудников, и, несмотря на то, что ему было показано решение о прекращении его полномочий, препятствовал работе сотрудников службы безопасности, снимая их на видео», - говорится в ответе.
Вопрос о законности депутатского мандата возник после того, как в начале марте Айжигитов выступил против некоторых пунктов договора о кыргызско-таджикской границе. В этот же день фракция «Ыйман Нуру» исключила его из своего состава, заявив, что Айжигитов не согласовал с фракцией свое выступление по границе.
19 марта на заседании парламента глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что собрал досье на Айжигитова, чтобы понять, почему депутат высказывается против некоторых пунктов договора о границе. Из материалов досье, как сказал, Ташиев, выяснилось, что Айжигитов скрыл от ЦИК документ о судимости, а это может стать причиной для отмены мандата депутата.
28 марта ЦИК отменила его регистрацию в качестве депутата Жогорку Кенеша.