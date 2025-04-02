Дайырбек Орунбеков опроверг слухи об отставке министра образования и науки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Информация об отставке министра является ложной»

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков опроверг распространяемую в социальных сетях информацию об отставке министра образования и науки Догдуркүл Кендирбаевой.

«Сообщения, распространяемые в социальных сетях о том, что министр Догдуркүл Кендирбаева освобождена от занимаемой должности, не соответствуют действительности»,- подчеркнул он.

Он отметил, что отдельные граждане, поверив этой недостоверной информации, активно распространяют её. В связи с этим было подчеркнуто: «Представленный документ является фотомонтажом, и информация об отставке министра является ложной».

Руководитель службы информационной политики призвал граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.