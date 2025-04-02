Депутат ЖК: У меня есть данные на неоформленные госимущества на 10 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cокрыто и по каким-то обстоятельствам не оформлены имущества на 1,5 млрд сомов, и это только в городе Кант.

Депутат Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков заявил, что у него есть данные на неоформленные госимущества на 10 млрд сомов по стране.

По его словам, сокрыто и по каким-то обстоятельствам не оформлены имущества на 1,5 млрд сомов, и это только в городе Кант. Школы, детские сады, библиотеки, бани, некоторые граждане даже забрали памятники ВОВ. Почти 15 садиков, которые не были оформлены и перешли в частные руки. «Я думаю, здесь не нужна прокуратура, думаю, люди сами готовы передать имущество государству. В селе Сын-Таш Чуйской области почти 53 объекта не оформлены. В каком-то районе здание самого Госрегистра не оформлено. У меня есть данные на неоформленные госимущества на 10 млрд сомов», - заявил депутат.

Источник: Кабар