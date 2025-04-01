Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нас поставили работать, а не просто болтать.
Для Иссык-Кульской области разработали стратегию развития региона до 2035 года «Иссык-Куль: Баланс природы и индустрии для устойчивого развития». Ее реализация должна привести к тому, что в течение следующих десяти лет регион станет инновационным и экологическим эталоном и центром Центральной Азии.
В эксклюзивном интервью 24.kg глава Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов рассказал о своих масштабных планах по ее развитию.
— Звучит громко, но хотелось бы узнать поконкретнее о планируемых проектах...
— В 2025 году в Иссык-Кульской области реализуем масштабные проекты, направленные на комплексное развитие региона. Хочу отметить так называемые точки роста.
В ходе ознакомления с ситуацией в Ак-Суйском и Тюпском районах, городах Караколе и Балыкчи выявлен ряд проблем и задач, требующих оперативного решения. Мы сгруппировали их и разработали несколько проектов.
В ближайшем будущем в этих районах и городах мы начнем активно реализовывать 37 проектов — строительство больниц, асфальтобетонных заводов, туристических объектов, спортивных залов, парков, обеспечение населения чистой водой и многое другое для устойчивого развития региона и его населения.
В городе Караколе запланировали 11 проектов, среди них:
— строительство крупного завода по производству железобетонных изделий и дробильного цеха. Будет создано 50 новых рабочих мест и приобретена спецтехника;
— возведение Областного центра борьбы с туберкулезом и Центра мониторинга вирусных гепатитов и ВИЧ;
— будут созданы три парковых зоны: парк «Восход», парк в микрорайоне Кашка-Суу и центральный сквер;
— строительство системы ирригации. Будет построено 34,8 километра оросительных каналов с 569 шлюзами и 155 трубами под мостами, что увеличит орошаемую площадь города с 17 до 27 процентов.
В городе Балыкчи предложено шесть крупных проектов:
— капитальный ремонт и запуск городского автовокзала;
— строительство ирригационной системы. Это обеспечит подачу воды на пастбища в районе Кальмак-Ашу, Кок-Мойнок и Сары-Камыш, а также защитит город от паводков;
— замена теплотрассы, ремонт внутренних дорог, ирригационной системы и трубопроводов системы отопления;
— капитальный ремонт гостиницы «Ак-Куу» в микрорайоне «Сон-Кол».
Для Ак-Суйского района предложили три крупных проекта:
— обеспечение села Ак-Суу чистой питьевой водой. Вода необходима для 14 тысяч жителей райцентра;
— будет построен мост через реку Сары Джаз, что даст возможность местным фермерам доступа к 54 тысячам гектар пастбищ;
— строительство ирригационной системы для орошения 310 гектаров земель возле аэропорта «Каракол».
В Тюпском районе рассматриваем 18 крупных и малых проектов:
— благоустройство Кайын-Бакчасы (Березовой рощи) при въезде в село Тюп для создания комфортных условий для туристов и местных жителей;
— строительство центрального парка на участке 0,30 гектара в селе Талды-Суу, центральной площади на улице Элебаева, 5 игровых площадок для детей;
— капитальный ремонт Дома культуры в селе Ак-Булак (Балбайский айыл окмоту), школы имени Кайкина, строительство спортивных площадок и спортзала в селе Тюп;
— строительство системы водоснабжения в селах Сары-Булуң, Ынтымак, Ой-Тал, Мин-Булак и Бирлик;
— возведение муниципального пляжа в селе Ынтымак (Иссык-Кол айыл окмоту);
— улучшение электроснабжения новых жилых массивов Тюпского района.
— Какие интересные проекты есть у вас в разработке по развитию туризма в области?
— На развитие отрасли в 2025 году предусмотрено 2,916 миллиарда сомов, в рамках которых реализуют 29 проектов. Среди них:
- развитие горнолыжного кластера, в частности строительство горнолыжного курорта «Уч-Чоку», всесезонного горнолыжного комплекса «Каркыра» в селе Каркыра, Тюпский район;
- развитие круизного туризма на базе предприятия «Кемечилик»;
- создание гольф-курорта в селе Кош-Кол, Иссык-Кульский район;
- развитие медицинского туризма с использованием геотермальных источников;
- создание этнокомплекса «Аалам Ордо — мир юрт» в Кун-Чыгыш, Тонский район;
- строительство туристического комплекса «Кыргыз дүйнөсү» в городе Балыкчи;
- открытие спортивно-оздоровительного центра в селе Тамга.
Реализация данных проектов позволит значительно повысить экономическую активность региона, создать новые рабочие места и укрепить статус Иссык-Куля как ведущего туристического и промышленного центра страны.
— Южное побережье тоже не останется в стороне?
— Конечно. В ближайшее время мы планируем:
1. Провести реконструкцию этно-культурного комплекса «Аалам Ордо».
Тонская районная администрация ведет переговоры с японскими инвесторами о полной реконструкции этнокультурного комплекса «Аалам Ордо». Цель проекта — возродить и популяризировать культурное наследие Кыргызстана, привлекая как местных, так и иностранных туристов.
2. Создать «Марсианский город» возле каньона «Сказка».
Этот тематический парк будет имитировать условия жизни на Марсе, предлагая посетителям уникальный опыт и привлекая любителей экзотического туризма.
3. Организовать туристический комплекс возле Соленого озера
Разрабатывается проект строительства туристического комплекса рядом с Соленым озером. Комплекс будет включать лечебно-оздоровительные центры, гостиницы и развлекательные объекты, что позволит использовать природные ресурсы для привлечения туристов и развития местной экономики.
4. Построить отель в селе Барскоон
Китайская компания планирует строительство гостиничного комплекса в селе Барскоон на южном берегу Иссык-Куля. Этот проект станет первым в регионе, реализуемым при участии партнеров из КНР, и направлен на привлечение туристов, а также создание новых рабочих мест.
5. Создание Национального центра рыболовства
Проект включает строительство новых и реконструкцию существующих объектов, таких как инкубационные цеха, лаборатории и жилые помещения для сотрудников. Завершение строительства намечено на декабрь 2026 года.
— Актуальным остается вопрос состояния дорог в области...
— Вы правы. Сейчас совместно с Минтрансом мы продолжаем контролировать процесс реконструкции ключевых автомобильных дорог. Так:
- автодорога Балыкчи — Барскоон в этом году будет завершена на 90 процентов;
- автодорога Тюп — Кеген будет сдана в этом году;
- трасса Бедель — Барскоон будет начата в этом году;
- строительство 3 километров дорог в городе Чолпон-Ате планируется завершить к 1 июня 2025 года;
- в этом году будет дан старт строительству дороги Барскоон — Каракол (141,6–220 километров);
- завершение строительства дороги Корумду — Балбай запланировано на 2027 год, при этом подрядная компания China Road намерена завершить строительство раньше намеченного срока;
- в 2026 году будет начато строительство дороги Балбай — Каракол.
— Много критики в адрес властей мы слышим по поводу состояния мусорных свалок в регионе. Будет ли вестись какая-либо работа в этом направлении?
— Да, это актуальная проблема для региона. В настоящее время по Иссык-Кульской области насчитывается 88 (!) свалок.
Сейчас мы начали работу по сокращению количества свалок и приведению их в соответствие с экологическими нормами. В частности, планируется оставить по всей области не более 10 свалок.
Нашим аппаратом совместно с экологами был проведен ряд проверок и наложены штрафы на более чем 100 тысяч сомов на некоторые айыльные управления за несоблюдение экологических требований.
Кроме этого хочу отметить, что есть договоренности по строительству двух мусоросжигающих предприятий в городах Балыкчи и Каракол. Полагаем реализовать данные задачи к середине 2026 года, и тогда вопрос утилизации мусора будет решен кардинально.
— Как идет подготовка к летнему сезону?
— Иссык-Кульскую область ежегодно посещают более 2 миллионов туристов. И главное для нас обеспечить безопасность людей, поддержать общественный порядок с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических норм.
Утвержден формат паспорта готовности рекреационных объектов в области. Пансионаты, дома отдыха должны соответствовать минимальным требованиям, таким как наличие очистных сооружений, обязательным санитарным нормам, пожарной безопасности, экологическим стандартам.
Кроме того, главам районных госадминистраций и мэрам городов поручено до мая текущего года привести в порядок уборные (туалеты) на всех автозаправочных станциях, обеспечив наличие как минимум двух кабин для мужчин и женщин внутри здания и сделав их бесплатными.
Также владельцам санаториев и мест отдыха направлено предписание о своевременном сборе мусора на пляжах, организации работы туалетов, обеспечении наличия спасателей на воде, предотвращении стихийной торговли и установке технических зон для водного транспорта.
— Состояние пляжей оставляет желать лучшего...
— Да, надо признать, что территория значительного числа пляжей не отвечает санитарным и экологическим требованиям, а также требованиям по безопасности отдыхающих и правилам застройки на территории парково-пляжной зоны.
Если помните, в городе Балыкчи в прошлом году построили хороший пляж со всеми условиями. Сейчас проводится работа по созданию аналогичных пляжных зон и в других населенных пунктах. Началась масштабная реконструкция на пляжной зоне пансионата «Золотые пески», где раньше летом был сплошной бардак.
Также в планах значится благоустройство набережных зон в Иссык-Кульском, Джети-Огузском, Тонском районах и других прибрежных районах.
Работы включают в себя обустройство зон отдыха, установку необходимой инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих и самое важное соблюдение экологических требований.
Стоит отметить, что готовится постановление о порядке предоставления в аренду парково-пляжной зоны озера Иссык-Куль в целях организации общественных пляжей.
— Хотелось бы, чтобы все эти масштабные проекты не остались лишь на бумаге...
— Нас поставили работать, а не просто болтать.
Иссык-Кульская область обладает уникальными возможностями для развития туризма, сельского хозяйства и энергетики, которые пока используются не в полной мере.
Без комплексного подхода к решению экологических, социальных и инфраструктурных проблем устойчивое развитие региона невозможно. В условиях глобализации и усиления конкуренции на международных рынках регион должен развиваться в соответствии с современными требованиями. И руководство страны это понимает и всячески помогает нам в решении насущных вопросов.
Источник: 24.kg