Большой план для Иссык-Куля. Глава области рассказал, что изменится за 10 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нас поставили работать, а не просто болтать.

Для Иссык-Кульской области разработали стратегию развития региона до 2035 года «Иссык-Куль: Баланс природы и индустрии для устойчивого развития». Ее реализация должна привести к тому, что в течение следующих десяти лет регион станет инновационным и экологическим эталоном и центром Центральной Азии.

В эксклюзивном интервью 24.kg глава Иссык-Кульской области Бакыт Жетигенов рассказал о своих масштабных планах по ее развитию.

— Звучит громко, но хотелось бы узнать поконкретнее о планируемых проектах...

— В 2025 году в Иссык-Кульской области реализуем масштабные проекты, направленные на комплексное развитие региона. Хочу отметить так называемые точки роста.

В ходе ознакомления с ситуацией в Ак-Суйском и Тюпском районах, городах Караколе и Балыкчи выявлен ряд проблем и задач, требующих оперативного решения. Мы сгруппировали их и разработали несколько проектов.

В ближайшем будущем в этих районах и городах мы начнем активно реализовывать 37 проектов — строительство больниц, асфальтобетонных заводов, туристических объектов, спортивных залов, парков, обеспечение населения чистой водой и многое другое для устойчивого развития региона и его населения.

В городе Караколе запланировали 11 проектов, среди них:

— строительство крупного завода по производству железобетонных изделий и дробильного цеха. Будет создано 50 новых рабочих мест и приобретена спецтехника;

— возведение Областного центра борьбы с туберкулезом и Центра мониторинга вирусных гепатитов и ВИЧ;

— будут созданы три парковых зоны: парк «Восход», парк в микрорайоне Кашка-Суу и центральный сквер;

— строительство системы ирригации. Будет построено 34,8 километра оросительных каналов с 569 шлюзами и 155 трубами под мостами, что увеличит орошаемую площадь города с 17 до 27 процентов.

В городе Балыкчи предложено шесть крупных проектов:

— капитальный ремонт и запуск городского автовокзала;

— строительство ирригационной системы. Это обеспечит подачу воды на пастбища в районе Кальмак-Ашу, Кок-Мойнок и Сары-Камыш, а также защитит город от паводков;

— замена теплотрассы, ремонт внутренних дорог, ирригационной системы и трубопроводов системы отопления;

— капитальный ремонт гостиницы «Ак-Куу» в микрорайоне «Сон-Кол».

Для Ак-Суйского района предложили три крупных проекта:

— обеспечение села Ак-Суу чистой питьевой водой. Вода необходима для 14 тысяч жителей райцентра;

— будет построен мост через реку Сары Джаз, что даст возможность местным фермерам доступа к 54 тысячам гектар пастбищ;

— строительство ирригационной системы для орошения 310 гектаров земель возле аэропорта «Каракол».

В Тюпском районе рассматриваем 18 крупных и малых проектов:

— благоустройство Кайын-Бакчасы (Березовой рощи) при въезде в село Тюп для создания комфортных условий для туристов и местных жителей;

— строительство центрального парка на участке 0,30 гектара в селе Талды-Суу, центральной площади на улице Элебаева, 5 игровых площадок для детей;

— капитальный ремонт Дома культуры в селе Ак-Булак (Балбайский айыл окмоту), школы имени Кайкина, строительство спортивных площадок и спортзала в селе Тюп;

— строительство системы водоснабжения в селах Сары-Булуң, Ынтымак, Ой-Тал, Мин-Булак и Бирлик;

— возведение муниципального пляжа в селе Ынтымак (Иссык-Кол айыл окмоту);

— улучшение электроснабжения новых жилых массивов Тюпского района.

— Какие интересные проекты есть у вас в разработке по развитию туризма в области?

— На развитие отрасли в 2025 году предусмотрено 2,916 миллиарда сомов, в рамках которых реализуют 29 проектов. Среди них:

развитие горнолыжного кластера, в частности строительство горнолыжного курорта «Уч-Чоку», всесезонного горнолыжного комплекса «Каркыра» в селе Каркыра, Тюпский район;

развитие круизного туризма на базе предприятия «Кемечилик»;

создание гольф-курорта в селе Кош-Кол, Иссык-Кульский район;

развитие медицинского туризма с использованием геотермальных источников;

создание этнокомплекса «Аалам Ордо — мир юрт» в Кун-Чыгыш, Тонский район;

строительство туристического комплекса «Кыргыз дүйнөсү» в городе Балыкчи;

открытие спортивно-оздоровительного центра в селе Тамга.

Реализация данных проектов позволит значительно повысить экономическую активность региона, создать новые рабочие места и укрепить статус Иссык-Куля как ведущего туристического и промышленного центра страны.

— Южное побережье тоже не останется в стороне?

— Конечно. В ближайшее время мы планируем:

1. Провести реконструкцию этно-культурного комплекса «Аалам Ордо».

Тонская районная администрация ведет переговоры с японскими инвесторами о полной реконструкции этнокультурного комплекса «Аалам Ордо». Цель проекта — возродить и популяризировать культурное наследие Кыргызстана, привлекая как местных, так и иностранных туристов.

2. Создать «Марсианский город» возле каньона «Сказка».

Этот тематический парк будет имитировать условия жизни на Марсе, предлагая посетителям уникальный опыт и привлекая любителей экзотического туризма.

3. Организовать туристический комплекс возле Соленого озера

Разрабатывается проект строительства туристического комплекса рядом с Соленым озером. Комплекс будет включать лечебно-оздоровительные центры, гостиницы и развлекательные объекты, что позволит использовать природные ресурсы для привлечения туристов и развития местной экономики.

4. Построить отель в селе Барскоон

Китайская компания планирует строительство гостиничного комплекса в селе Барскоон на южном берегу Иссык-Куля. Этот проект станет первым в регионе, реализуемым при участии партнеров из КНР, и направлен на привлечение туристов, а также создание новых рабочих мест.

5. Создание Национального центра рыболовства

Проект включает строительство новых и реконструкцию существующих объектов, таких как инкубационные цеха, лаборатории и жилые помещения для сотрудников. Завершение строительства намечено на декабрь 2026 года.

— Актуальным остается вопрос состояния дорог в области...

— Вы правы. Сейчас совместно с Минтрансом мы продолжаем контролировать процесс реконструкции ключевых автомобильных дорог. Так:

автодорога Балыкчи — Барскоон в этом году будет завершена на 90 процентов;

автодорога Тюп — Кеген будет сдана в этом году;

трасса Бедель — Барскоон будет начата в этом году;

строительство 3 километров дорог в городе Чолпон-Ате планируется завершить к 1 июня 2025 года;

в этом году будет дан старт строительству дороги Барскоон — Каракол (141,6–220 километров);

завершение строительства дороги Корумду — Балбай запланировано на 2027 год, при этом подрядная компания China Road намерена завершить строительство раньше намеченного срока;

в 2026 году будет начато строительство дороги Балбай — Каракол.

— Много критики в адрес властей мы слышим по поводу состояния мусорных свалок в регионе. Будет ли вестись какая-либо работа в этом направлении?

— Да, это актуальная проблема для региона. В настоящее время по Иссык-Кульской области насчитывается 88 (!) свалок.

Сейчас мы начали работу по сокращению количества свалок и приведению их в соответствие с экологическими нормами. В частности, планируется оставить по всей области не более 10 свалок.

Нашим аппаратом совместно с экологами был проведен ряд проверок и наложены штрафы на более чем 100 тысяч сомов на некоторые айыльные управления за несоблюдение экологических требований.

Кроме этого хочу отметить, что есть договоренности по строительству двух мусоросжигающих предприятий в городах Балыкчи и Каракол. Полагаем реализовать данные задачи к середине 2026 года, и тогда вопрос утилизации мусора будет решен кардинально.

— Как идет подготовка к летнему сезону?

— Иссык-Кульскую область ежегодно посещают более 2 миллионов туристов. И главное для нас обеспечить безопасность людей, поддержать общественный порядок с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических норм.

Утвержден формат паспорта готовности рекреационных объектов в области. Пансионаты, дома отдыха должны соответствовать минимальным требованиям, таким как наличие очистных сооружений, обязательным санитарным нормам, пожарной безопасности, экологическим стандартам.

Кроме того, главам районных госадминистраций и мэрам городов поручено до мая текущего года привести в порядок уборные (туалеты) на всех автозаправочных станциях, обеспечив наличие как минимум двух кабин для мужчин и женщин внутри здания и сделав их бесплатными.

Также владельцам санаториев и мест отдыха направлено предписание о своевременном сборе мусора на пляжах, организации работы туалетов, обеспечении наличия спасателей на воде, предотвращении стихийной торговли и установке технических зон для водного транспорта.

— Состояние пляжей оставляет желать лучшего...

— Да, надо признать, что территория значительного числа пляжей не отвечает санитарным и экологическим требованиям, а также требованиям по безопасности отдыхающих и правилам застройки на территории парково-пляжной зоны.

Если помните, в городе Балыкчи в прошлом году построили хороший пляж со всеми условиями. Сейчас проводится работа по созданию аналогичных пляжных зон и в других населенных пунктах. Началась масштабная реконструкция на пляжной зоне пансионата «Золотые пески», где раньше летом был сплошной бардак.

Также в планах значится благоустройство набережных зон в Иссык-Кульском, Джети-Огузском, Тонском районах и других прибрежных районах.

Работы включают в себя обустройство зон отдыха, установку необходимой инфраструктуры и обеспечение безопасности отдыхающих и самое важное соблюдение экологических требований.

Стоит отметить, что готовится постановление о порядке предоставления в аренду парково-пляжной зоны озера Иссык-Куль в целях организации общественных пляжей.

— Хотелось бы, чтобы все эти масштабные проекты не остались лишь на бумаге...

— Нас поставили работать, а не просто болтать.

Иссык-Кульская область обладает уникальными возможностями для развития туризма, сельского хозяйства и энергетики, которые пока используются не в полной мере.

Без комплексного подхода к решению экологических, социальных и инфраструктурных проблем устойчивое развитие региона невозможно. В условиях глобализации и усиления конкуренции на международных рынках регион должен развиваться в соответствии с современными требованиями. И руководство страны это понимает и всячески помогает нам в решении насущных вопросов.

Источник: 24.kg