Садыр Жапаров провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в Худжанде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 31 марта, в рамках рабочего визита в Таджикистан, провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Худжанде.

Как сообщили в пресс-службе президента, главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки.

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова и весь кыргызский народ с решением вопросов по государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном и подчеркнул, что с воодушевлением воспринял эту новость.

В свою очередь, Садыр Жапаров поздравил коллегу с подписанием Протокола и обменом ратификационными грамотами о вступлении в силу Договора о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном, отметив, что этот шаг станет еще одним важным фактором стабильности и развития в регионе.

Он также напомнил, что в 2023 году Кыргызстан и Узбекистан подписали аналогичный Договор о делимитации кыргызско-узбекской государственной границы, и в том же году, в Бишкеке, Главы государств обменялись ратификационными грамотами.

В этом контексте подписание трехстороннего Договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ является логическим завершением усилий стран по окончательному решению пограничных вопросов.

По завершении встречи Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подтвердили обоюдную приверженность укреплению добрососедских отношений, расширению сотрудничества в различных сферах и активному развитию политического диалога.