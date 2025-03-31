Мамытов: Договор о точке стыка госграниц трех стран – важный шаг не только в пограничных вопросах, но и в укреплении добрососедских отношений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эксперт отметил, что данное соглашение также влияет на авторитет Кыргызстана.

Подписание Договора о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандской декларации о вечной дружбе — это важный шаг не только в деле урегулирования пограничных вопросов, но и в укреплении добрососедских отношений в регионе. Об этом агентству «Кабар» сообщил эксперт Токон Мамытов.

По его словам, определение точек стыка и границ устраняет одну из ключевых причин напряжения и конфликтов. Это создаёт условия для стабильности и безопасности в приграничных районах.

«Совместное подписание декларации о «вечной дружбе» говорит о политической воле сторон к мирному сосуществованию. Это сигнал к тому, что страны готовы решать спорные вопросы дипломатическими средствами. После урегулирования границ появляется больше возможностей для развития инфраструктуры, торговли, трансграничного туризма и совместных проектов, а также совместного решения проблем борьбы с терроризмом и организованной преступностью», - сказал он.

Токон Мамытов отметил, что данное соглашение также влияет на авторитет Кыргызстана.

Дипломатическое урегулирование спорных вопросов, как подчеркнул Мамытов, демонстрирует приверженность Кыргызстана международному праву и мирным методам решения конфликтов. Активное участие в таких переговорах и достижение компромиссов укрепляет позицию Кыргызстана, как ответственного и зрелого участника региональной политики.

«Стабильная обстановка на границах делает страну более привлекательной для инвесторов, особенно в транспортной и энергетической сферах. Сильная региональная позиция помогает Кыргызстану активнее участвовать в международных форумах и инициативах, представляя интересы Центральной Азии», - прокомментировал эксперт.

Источник: Кабар