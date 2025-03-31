По итогам встречи президентов КР, РТ и РУз подписан Договор о точке стыка госграниц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи из г.Худжанд.

По итогам трехсторонней встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сегодня подписаны Договор о точке стыка государственных границ трех государств и Худжандская декларация о вечной дружбе в г.Худжанд.

Как сообщили в пресс-службе президента, главы государств подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Достигнутые соглашения открывают новые перспективы для укрепления взаимного доверия, поддержания стабильности и развития интеграционных процессов в регионе.

Кроме того, лидеры трех стран приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка государственных границ трех стран. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи из г.Худжанд.

В ходе церемонии главы государств одновременно нажали кнопку, установленную на специальной стойке. После этого заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана, а также заместители премьер-министров Таджикистана и Узбекистана разрезали ленту, официально открыв стелу.

Стела олицетворяет дружбу народов и символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов.