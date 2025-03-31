Состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Как гласит народная мудрость: «Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня провели трехсторонние переговоры в г.Худжанд перед началом торжественных мероприятий, посвященных международному празднику Нооруз.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в начале состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования, после чего лидеры перешли в зал для переговоров.

Главы государств обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества, подчеркнув важность укрепления добрососедских отношений, совместной реализации инфраструктурных и экономических проектов, а также расширения туристических возможностей региона.

В своем выступлении президент Садыр Жапаров поблагодарил президента Таджикистана за теплый прием и высокий уровень организации мероприятия, символизирующего единство и дружбу народов.

«Как гласит народная мудрость: «Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык», что в переводе означает: «Близкий сосед лучше дальнего родственника», - отметил президент Кыргызстана.

Он выразил уверенность, что такие инициативы, как сегодняшнее празднование, станут доброй традицией и будут ежегодно проходить в разных уголках наших стран, неся с собой атмосферу братства и взаимопонимания.

«Кыргызстан с большим оптимизмом смотрит в будущее и твердо нацелен на развитие многопланового сотрудничества с братскими государствами Центральной Азии», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также отметил, что страны уже успешно реализуют крупные инфраструктурные и экономические проекты, призванные обеспечить устойчивый рост и процветание всего региона.

Садыр Жапаров напомнил, что города Ош, Худжанд, Андижан – это не только исторические центры, но и символы многовековой цивилизации, богатейших традиций и культуры.

В этой связи, он предложил рассмотреть возможность введения единой визы, которая обеспечит свободное перемещение туристов по странам региона, аналогично шенгенской зоне в Европе.

В завершение Садыр Жапаров отметил, что региональная интеграция продолжает активно развиваться, а укрепление сотрудничества во всех сферах станет залогом устойчивого развития и процветания Центральной Азии.