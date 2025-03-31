Встреча президентов в Худжанде подтвердила единство и сотрудничество в Центральной Азии – Какчекеев

Кыргызстан и Таджикистан завершили делимитацию и демаркацию границы, которая не решалась долгие годы.

Встреча президентов в Худжанде подтверждает единство и сотрудничество в Центральной Азии. Об этом агентству «Кабар» сообщил политолог Токтогул Какчекеев.

По его словам, подписание президентом Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном протокола об обмене ратификационными грамотами о государственной границе двух стран свидетельствует о том, что это будет способствовать решению проблем в регионе в будущем.

«Кыргызстан и Таджикистан завершили делимитацию и демаркацию границы, которая не решалась долгие годы. В то же время подписание протокола об обмене ратификационными грамотами президентами в древнем городе Худжанде подтверждает Центральноазиатское единство, дружбу и крепкие отношения, а также политическое и экономическое сотрудничество. Теперь, какие бы вопросы ни возникали, их разрешение показывает, что они и дальше будут решаться мирно и по-братски. Кыргызстан и Таджикистан являются членами Организации Договора о коллективной безопасности и ряда других международных организаций. Поэтому укрепление единства двух государств способствует поддержанию мира в Центральной Азии. Кроме того, встреча президентов трех стран Центральной Азии в Худжанде стала одной из самых престижных и ценных встреч в евразийском регионе», - сказал он.

Источник: Кабар