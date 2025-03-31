Кыргызстан начнет печатать паспорта шести иностранным государствам

До этого страна заказывала ID-карты и общегражданские паспорта за рубежом

Кыргызстан скоро будет изготавливать паспорта шести иностранным государствам. Об этом 31 марта журналистам сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, сейчас на изготовление паспортов контракты подписаны с двумя африканскими странами: Гана и Намибия.

На следующей неделе будут подписаны еще четыре контракта с иностранными государствами. Однако назвать эти страны Каныбек Туманбаев отказался. Он лишь отметил, что сообщит это после подписания контрактов.

Кыргызстан начал самостоятельно печатать свои паспорта с сентября 2023 года. Выпуском документов занимается государственная типография «Учкун». До этого страна заказывала ID-карты и общегражданские паспорта за рубежом.

Источник: 24.kg