Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели встречу в Худжанде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских двусторонних отношений

В городе Худжанд состоялась двусторонняя встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба президента РТ.



Рахмон поздравил Жапарова с праздником Навруз и отметил, что сегодняшние встречи, с учётом рассматриваемых вопросов, имеют особое значение.



Оба лидера сошлись во мнении, что подписание Протокола об обмене ратификационными грамотами по Договору о государственной границе по завершении переговоров, а также запуск в рамках проекта КАСА-1000 ЛЭП 500 кВ «Датка-Худжанд» между Кыргызстаном и Таджикистаном являются историческими событиями.



Лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских двусторонних отношений, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся развития и укрепления добрососедских связей двух стран.



Главы государств отметили важность принятия совместных мер по развитию приграничной инфраструктуры, в том числе транспортных узлов и открытия новых пунктов пропуска на границе в целях расширения возможностей продвижения торгово-экономических отношений.



Актуальными были признаны вопросы снятия существующих барьеров и облегчения процедуры пересечения границ, развития сотрудничества в инвестиционной, водно-энергетической и аграрной сферах, а также в области промышленной кооперации. В этом контексте речь шла об активизации работы межправительственных механизмов по рассмотрению всего комплекса двусторонних отношений. В частности, речь шла о проведении в самое ближайшее время первого заседания Межправительственного совета на уровне премьер-министров.



Жапаров и Рахмон обсудили укрепление культурно-гуманитарных связей, в том числе в сферах науки и образования, культуры, туризма и спорта.



Они обменялись мнениями по вопросу продолжения координации позиций сторон в рамках международных и региональных организаций.

