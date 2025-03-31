Cадыр Жапаров прибыл в Худжанд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы государств вместе отметят праздник Нооруз.

Президент Cадыр Жапаров 31 марта прибыл в город Худжанд (Таджикистан).



Здесь состоится трехсторонний саммит лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.



Жапарова в аэропорту встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



Ранее, 13 марта, президент Таджикистана в рамках госвизита в Бишкеке сообщил, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в Худжанде заключат договор о точке стыка трех границ.



Будет принято Совместное заявление президентов.



Главы государств также примут участие в церемонии открытия стелы на точке стыка границ в онлайн формате, которая пройдет с участием заместителей премьер-министров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



Также главы государств вместе отметят праздник Нооруз.

