Cадыр Жапаров прибыл в Худжанд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы государств вместе отметят праздник Нооруз.
Президент Cадыр Жапаров 31 марта прибыл в город Худжанд (Таджикистан).
Здесь состоится трехсторонний саммит лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Жапарова в аэропорту встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее, 13 марта, президент Таджикистана в рамках госвизита в Бишкеке сообщил, что Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в Худжанде заключат договор о точке стыка трех границ.
Будет принято Совместное заявление президентов.
Главы государств также примут участие в церемонии открытия стелы на точке стыка границ в онлайн формате, которая пройдет с участием заместителей премьер-министров Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Также главы государств вместе отметят праздник Нооруз.