Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев поздравили Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Ильхам Алиев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравили президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

«Пусть этот священный праздник принесет исламскому миру и всему человечеству – единство и спокойствие. Пусть наша солидарность только укрепляется.

От имени своего народа и от себя лично хочу пожелать Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному и братскому кыргызскому народу – процветания и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме президента Турции.

«Общие духовные, культурные и религиозные ценности, объединяющие наши народы, являются основой азербайджано-кыргызских отношений. Уверен, что в соответствии с волей наших народов, мы успешно продолжим плодотворное сотрудничество и совместные усилия по дальнейшему расширению наших братских отношений, которые построены на прочном фундаменте», - говорится в поздравительном послании президента Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – мира, благополучия и процветания.