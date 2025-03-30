Президенты Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана поздравили Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и счастья

Президенты Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

«Безмерно радует, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям, все более укрепляются и углубляются узы дружбы и добрососедства между нашими странами.

Убежден, что предстоящий в эти дни, в городе Худжанд, искренний диалог и все договоренности будут способствовать всестороннему расширению масштабов стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном, дальнейшему укреплению атмосферы взаимного доверия и уважения между нашими братскими народами», - говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и процветания.

Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

«Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника на протяжении истории наставляют наши народы на чистоту и благочестие, доброту и взаимную поддержку, благородство и доброжелательность.

Уверен, что дружба, добрососедство и многогранное сотрудничество между нашими странами, благодаря высоким ценностям этого благодатного праздника, и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с коренными интересами наших народов», - говорится в поздравительном послании.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт.

«Искренне верю, что этот светлый праздник, проповедующий значимость таких величайших ценностей человечества, как духовная чистота и высокая нравственность, будет и впредь способствовать развитию отношений между нашими странами, укреплению дружбы, взаимной поддержки и солидарности среди всей мусульманской уммы», - говорится в поздравительном послании.

Сердар Бердымухамедов пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и счастья, а всему народу Кыргызстана - благоденствия и процветания.