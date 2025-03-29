Руслан Казакбаев встретился с председателем Собрания Северной Македонии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Председатель парламента А.Гаши поздравил Р.Казакбаева с началом дипломатической миссии в Северной Македонии.

Посол Кыргызстана Руслан Казакбаев в рамках рабочей поездки 27 марта встретился с председателем (спикером) Собрания Республики Северная Македония Афримом Гаши.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в начале встречи Казакбаев передал соболезнования от имени спикера Жогорку Кенеша Тургунбек уулу Нурланбек в связи с многочисленными жертвами трагедии в городе Кочани, произошедшей 16 марта.

Председатель парламента А.Гаши поздравил Р.Казакбаева с началом дипломатической миссии в Северной Македонии. Выразил готовность оказывать всестороннее содействие расширению и углублению политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи подробно обсуждены вопросы активизации и расширения двустороннего межпарламентского и межпартийного сотрудничества, в том числе путем учреждения и активизации сотрудничества групп межпарламентской дружбы в парламентах двух государств, а также расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Посол Р.Казакбаев проинформировал главу парламента Северной Македонии о проводимых в Кыргызстане политических преобразованиях, направленных на укрепление демократических принципов, а также экономических реформах.

До северо-македонской стороны доведена информация об историческом достижении для всего региона Центральной Азии – решении приграничного вопроса между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

В завершение встречи посол Р.Казакбаев от имени спикера парламента Тургунбек уулу Нурланбек пригласил А.Гаши и делегацию парламента Северной Македонии посетить Кыргызстан.