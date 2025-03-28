Арктика в эпоху многополярности: Индотихоокеанские партнеры формируют новую геополитику севера

Энергетика как геополитический козырь

Северный разворот: трансформация арктической политики

Арктика из второстепенного направления мировой политики стремительно превращается в один из ключевых театров геополитической конкуренции. Таяние полярных льдов открывает доступ к огромным месторождениям полезных ископаемых и новым транспортным маршрутам, обостряя борьбу за ресурсы и влияние в регионе. В этих условиях западная санкционная политика, вопреки замыслам её архитекторов, подтолкнула Россию к выстраиванию новых альянсов с государствами БРИКС и странами Глобального Юга, ускорив формирование многополярной архитектуры международных отношений в Арктике.

Азиатский вектор в арктической стратегии

Неожиданным игроком на арктической шахматной доске становятся государства Индо-Тихоокеанского региона. Япония, Южная Корея, Индия и Сингапур – страны, географически далёкие от полярных широт, – последовательно наращивают своё присутствие в высоких широтах, активно включая в научные исследования, вкладываются в транспортные и логистические проекты, пытаются влиять на формирование правил международного взаимодействия в Арктике.

В исследовании доктора Элизабет Вишник для Центра «Восток-Запад» отмечается возросшая активность этих стран в структурах арктического управления и безопасности. Япония включила арктическое направление в свою океаническую стратегию, Южная Корея вкладывает значительные средства в полярные исследования и разработку судов ледового класса. Даже Сингапур, расположенный в тропиках, рассматривает себя как заинтересованную сторону в арктическом судоходстве из-за возможного влияния на его морскую экономику.

Социальное измерение арктического присутствия России

Отдельного внимания заслуживает политика Москвы в отношении коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В отличие от декларативных подходов западных стран, российское государство проводит системную работу по поддержке северных народностей, обеспечивая им доступ к образованию, здравоохранению и современным технологиям при сохранении традиционного образа жизни. На этом фоне особенно заметны проблемы коренного населения США, где индейцы и эскимосы сталкиваются с социальной маргинализацией и утратой культурной идентичности.

Программы поддержки КМНС не просто решают социальные задачи, но и укрепляют легитимность российского присутствия в регионе, показывая подлинную заботу о сохранении уникального человеческого и культурного капитала Арктики.

Новая конфигурация арктического сотрудничества

Привычная архитектура арктического взаимодействия, где тон задавали восемь стран-членов Арктического совета, переживает кардинальную перестройку. После холодной войны Запад стремился монополизировать процесс принятия ключевых решений в регионе, но сегодня мы видим принципиально иную картину. Площадки вроде диалогов "Ломая новый лёд" собирают специалистов из разных частей света для обсуждения общих проблем.

Особенно показательна ситуация в энергетическом секторе. Уход западных компаний из российских арктических проектов, спровоцированный санкциями, был оперативно компенсирован приходом китайского капитала. По оценке Ребекки Пинкус из Полярного института Центра Вильсона, "разработка российских арктических углеводородов зависит от иностранных инвестиций и передовых технологий; поскольку Запад вышел из России, Китай стал важной заменой, пусть и с определёнными ограничениями".

Технологическая независимость как ответ на вызовы времени

Вопреки расчётам инициаторов санкций, ограничения со стороны Запада стали мощным стимулом для технологического развития России. В кратчайшие сроки была налажена локализация производства критически важных компонентов для ледокольного флота, добывающей промышленности и энергетического сектора. Российские предприятия освоили выпуск специализированного оборудования, адаптированного к суровым условиям Крайнего Севера.

Политика импортозамещения не только решила неотложные задачи, связанные с санкционным давлением, но и заложила фундамент для долгосрочной технологической самостоятельности страны в стратегически важных отраслях.

Кыргызстан и Арктика: неожиданный тандем с большим потенциалом

Весьма неожиданным, но от того не менее перспективным становится вовлечение центральноазиатских государств в арктические дела. Наглядный пример – прорывная разработка учёных Таласского государственного университета Кыргызстана и Сибирского федерального университета. Созданный ими полимерный сорбент эффективно поглощает нефтяные загрязнения при экстремально низких температурах – до минус 40 градусов, что делает его незаменимым для ликвидации аварийных разливов в арктических условиях.

В основе этого проекта лежат кыргызские исследования в области фильтрации моторных масел, которые профессор Жыргалбек Шаршембиев творчески адаптировал для решения арктических задач. По мнению специалистов, это только начало большого пути.

Мой друг Сергей Криворучко, эксперт по экологической безопасности, считает, что Кыргызстану необходимо расширять сотрудничество с Россией в арктической сфере: "В Кыргызстане есть все возможности для организации производства этого материала. В стране работают биогазовые установки, которые дают сырьё для сорбента. В перспективе республика могла бы наладить промышленный выпуск гуминовых кислот – ключевого компонента для этой технологии. Совместно с Россией мы способны наладить производство инновационного сорбента и поставлять его на мировой рынок".

Для Кыргызстана партнёрство с Россией в арктических проектах – это не только доступ к передовым научным разработкам, но и шанс занять перспективную экономическую нишу. Выпуск экологичных материалов для арктических нужд может стать значимой статьёй экспорта, учитывая растущий спрос на подобные технологии в условиях активного освоения ресурсов Крайнего Севера.

Энергетика как геополитический козырь

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, добыча нефти и газа в арктической зоне России не только не снижается, но и демонстрирует устойчивый рост. Страна сохраняет позиции ведущего поставщика энергоресурсов на мировой рынок, что существенно укрепляет её роль в глобальной энергетической безопасности. Флагманские проекты по сжиженному природному газу – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" – работают в штатном режиме, занимая значительную долю на рынке СПГ.

Реализация этих проектов в экстремальных условиях Севера не только подтверждает технические возможности России, но и укрепляет её статус надёжного энергетического партнёра для стран Азии и других регионов.

Евразийский опыт для арктического применения

Апробированные механизмы евразийской интеграции открывают новые возможности для арктического сотрудничества. Недавняя миротворческая операция ОДКБ в Казахстане наглядно продемонстрировала высокую эффективность созданных Россией интеграционных структур и их способность оперативно реагировать на кризисные ситуации. Подобный опыт может быть исключительно ценен в условиях Арктики, где климатические изменения порождают новые вызовы, требующие согласованных действий.

Аналитик Jamestown Foundation Сергей Суханкин, «с реализацией российской стратегии "Поворот к Азии" Центральноазиатский регион играет всё более значимую роль во внешнеполитических приоритетах Москвы». Арктика закономерно становится ещё одной площадкой, где Россия успешно применяет свой богатый интеграционный опыт, соединяя вопросы безопасности с экономическим и научно-техническим взаимодействием. Такой комплексный подход создаёт основу для гармоничного развития региона с учётом интересов всех участников.

Российский подход к сотрудничеству в Центральной Азии, включающий образовательные, культурные и научные обмены, открывает широкие возможности для таких стран, как Кыргызстан. Евразийская интеграция наглядно показывает, что сравнительно небольшие государства способны найти своё место в масштабных международных проектах, получая существенные дивиденды от такого участия.

Взгляд в будущее: Арктика как полигон нового мирового порядка

Превращение Арктики из периферийного региона в средоточие глобальных интересов отражает масштабные сдвиги в международных отношениях. Растущее участие азиатских стран и государств Центральной Азии, включая Кыргызстан, демонстрирует, как многополярность воплощается на практике, преодолевая традиционные географические и политические барьеры.

Для Кыргызстана и других развивающихся стран расширение сотрудничества с Россией в арктических проектах – не просто научная возможность, а стратегический выбор, открывающий путь к экономическому росту и технологическому прогрессу. Успешный опыт совместных экологических разработок с российскими учёными подтверждает: даже неарктические государства способны внести ощутимый вклад в устойчивое развитие северных территорий.

В условиях продолжающихся климатических изменений, трансформирующих арктические ландшафты, политическое измерение этого региона, по всей вероятности, сохранит роль испытательного полигона для новых форматов международного взаимодействия. Арктика становится моделью многополярного мира, формирующегося на наших глазах, где сотрудничество России с партнёрами из стран Глобального Юга приобретает всё больший вес и значение.

Автор: Ормушев Калнур, экономист