В Кыргызстане проведена ротация судей

Президент Садыр Жапаров подписал Указ
Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О переводе некоторых судей местных судов Кыргызской Республики». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что ротация проведена по представлению председателя Верховного суда и в целях усиления и повышения эффективности деятельности местных судов КР.
1
Бишкекский городской суд
- Абсатарову Гульзат Абсатаровну — из Первомайского районного суда города Бишкека;
- Архарову Кымбат Кадыровну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
- Байдаеву Лейлу Алиевну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Байсова Кылыча Таштанбековича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
- Болотбаева Мелиса Жаныбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
- Джаналиева Бекболота Болотбековича — из Чуйского областного суда;
- Аманова Каната Амановича — из Джалал-Абадского областного суда;
- Джээнбекову Альбину Бакеновну — из Ошского городского суда Ошской области;
- Кадыркулову Таалайкуль Калыкбековну — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
- Саадабаеву Гульзат Аскербековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Сатарбек уулу Мирбека — из Первомайского районного суда города Бишкека;
- Самудинова Кубанычбека Бердибековича — из Сузакского районного суда Джалал-Абадской области;
- Темирбекову Аиду Абдрахмановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
- Чотонова Санжара Бейшенкуловича — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Чикееву Жамилю Марсбековну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Эсенбаева Нурлана Бердибековича — из Ошского городского суда Ошской области;
- Эсенбаева Адылбека Маматибраимовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
2
Первомайский районный суд города Бишкека
- Алыбаева Азамата Артельевича — из Ошского областного суда;
- Азимжанова Мадамина Низамидиновича — из Бишкекского городского суда;
- Жогоштиеву Аиду Токтосуновну — из Ошского городского суда Ошской области;
- Жаныбекова Медера Жаныбековича — из Бишкекского городского суда;
- Калыкова Бакыта Усенкановича — из Иссык-Кульского областного суда;
- Кангелдиева Калыйнура Ратбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;
- Садыкова Урматбека Асанбековича — из Сулюктинского городского суда Баткенской области;
- Саргалдакова Искандера Бекболотовича — из Ноокенского районного суда Джалал-Абадской области;
- Мамырова Эльдарбека Джекшебаевича — из Ошского городского суда Ошской области;
- Молоева Дамира Жоомартовича — из Бишкекского городского суда;
- Черикова Нурлана Кийикбаевича — из Иссык-Кульского областного суда;
3
Октябрьский районный суд города Бишкека
- Абдырахманова Урматбека Амановича — из Ошского городского суда Ошской области;
- Алибаева Бактыяра Маликовича — из Кеминского районного суда Чуйской области;
- Жороева Эльдияра Жолборсбековича — из Жайылского районного суда Чуйской области;
- Исажанова Келдибека Сайдахматовича — из Нарынского областного суда;
- Казыгулову Мээрим Эсенкановну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
- Кыдырбаева Жаркынбека Садирбековича — из Таласского областного суда;
- Суеркулова Эрлана Оморалиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
- Омуралиева Бакытбека Эмилбековича — из Нарынского городского суда Нарынской области;
4
Свердловский районный суд города Бишкека
- Абдыразакова Омурбека Анарбековича — из Чуйского областного суда;
- Апышева Алмаза Апышевича — из Баткенского областного суда;
- Карабекову Эльмиру Чондошовну — из Кара-Кульджинского районного суда Ошской области;
- Кулмурзаева Манасбека Каримовича — из Сокулукского районного суда Чуйской области;
- Кыдыралиеву Нурзат Амантуровну — из Джалал-Абадского областного суда;
- Маматалиеву Айнуру Сайбидиновну — из Бишкекского городского суда;
- Мусаеву Айке Рахманбердиевну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
- Токтосунова Тилека Калыковича — из Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области;
- Усакпаеву Гульзат Каныбековну — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
5
Ленинский районный суд города Бишкека
- Абдуллаева Болотбека Абдырахмановича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
- Кожомбердиева Нурлана Кожомбердиевича — из Бишкекского городского суда;
- Матисакова Кадырбека Монокбаевича — из Бакай-Атинского районного суда Таласской области;
- Омуралиева Мелиса Асанбековича — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
- Энкилбаеву Элнуру Батырбаевну — из Базар-Коргонского районного суда Джалал-Абадской области;
6
Административный суд города Бишкека
- Ахметову Айнуру Касымбековну — из Административного суда Нарынской области;
- Нартаева Нурмана Канатбековича — из Административного суда Джалал-Абадской области;
7
Чуйский областной суд
- Досмамбетову Чолпон Монолдоровну — из Административного суда города Бишкека;
- Сабитову Жамилю Сабитовну — из Бишкекского городского суда;
- Сатарову Айнуру Мелисовну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
- Термечикова Мирлана Арстанбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
- Шин Галину Алексеевну — из Ошского городского суда Ошской области;
8
Аламединский районный суд
- Джунушеву Назгуль Турусбековну — из Таш-Кумырского городского суда Джалал-Абадской области;
- Жумабаеву Жылдыз Кабыловну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
- Ибраеву Чынару Назарбековну — из Ноокатского районного суда Ошской области;
- Исаеву Айзаду Чолпонкуловну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Смаилову Асел Асылбековну — из Узгенского районного суда Ошской области;
- Сыдыкова Марата Райымбековича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
9
Кеминский районный суд
- Тажибаева Илязбека Курванбековича — из Первомайского районного суда города Бишкек;
10
Сокулукский районный суд
- Осмонова Феликса Ой-Талбековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
- Абжалбек кызы Зарину — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
11
Московский районный суд
- Батыралиева Кайрата Абдуллаевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
- Маматова Куштарбека Иссаевича — из Нарынского районного суда Нарынской области;
- Калбаева Алмаза Тургуналиевича — из Бишкекского городского суда;
12
Жайылский районный суд
- Калыбаева Алмаза Жээнкуловича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
13
Иссык-Кульский областной суд
- Дыйканова Нургазы Пиримбердиевича — из Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области;
- Кожомкулова Алайбека Рамазановича — из Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области;
14
Иссык-Кульский районный суд
- Алибаева Акматали Имаралиевича — из Бишкекского городского суда;
- Каримбаеву Чолпон Маматеминовну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
15
Джети-Огузский районный суд
- Шаматова Улана Шайлообековича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
16
Ак-Суйский районный суд
- Дубанаева Кубатбека Султанмуратовича — из Московского районного суда Чуйской области;
17
Балыкчинский городской суд
- Каримову Рахат Абдылдаевну — из Бишкекского городского суда;
18
Каракольский городской суд
- Баймуратову Кумушай Шакиралиевну — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
19
Нарынский областной суд
- Каипова Эмилбека Осконбаевича — из Московского районного суда Чуйской области;
20
Нарынский районный суд
- Акматова Абдималика Алиевича — из Первомайского районного суда города Бишкек;
21
Нарынский городской суд
- Нармырзаева Марклена Алтынбековича — из Кадамджайского районного суда Баткенской области;
22
Джумгальский районный суд
- Ибраимова Нурдина Жолдошмаметовича — из Первомайского районного суда города Бишкека;
23
Административный суд Нарынской области
- Дыйканбаеву Гульзат Ыдырысовну — из Административного суда города Бишкека;
24
Таласский областной суд
- Дарманкулова Манасбека Машираповича — из Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области;
25
Бакай-Атинский районный суд
- Матраимова Бахтияра Шамшиевича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
26
Джалал-Абадский областной суд
- Джусупбекову Космиру Айтакуновну — из Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области;
- Женишбек уулу Жолдошбека — из Майлуу-Суйского городского суда Джалал-Абадской области;
- Султаналиева Медела Керимжановича — из Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области;
- Тойгонбаева Асанбека Рафиковича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
- Узакбаева Азамата Насыровича — из Аламединского районного суда Чуйской области;
27
Джалал-Абадский городской суд
- Астаркулова Данияра Шаршенбековича — из Свердловского районного суда города Бишкек;
28
Сузакский районный суд
- Динеева Мирада Сагынбековича — из Бишкекского городского суда;
29
Токтогульский районный суд
- Бегалиева Тилектеша Ишеналиевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
- Сагынбекову Дамиру Эсенбековну — из Ленинского районного суда города Бишкека;
- Тилемишова Азамата Жайчыбековича — из Административного суда Баткенской области;
30
Майлуу-Суйский городской суд
- Айтмолдоева Бактыбека Аскаровича — из Джалал-Абадского городского суда Джалал-Абадской области;
31
Ошский областной суд
- Абдыразакова Нурлана Тажибаевича — из Ошского городского суда Ошской области;
- Асанова Эрлана Джекшенбековича — из Кара-Сууйского районного суда Ошской области;
- Бекбаеву Нурию Хусаиновну — из Бишкекского городского суда;
- Исаеву Кундус Кедейкановну — из Ошского городского суда Ошской области;
- Султанова Эсенбека Ахматкуловича — из Кара-Суйского районного суда Ошской области;
32
Ошский городской суд
- Асаналиеву Чынару Сейткадыровну — из Свердловского районного суда города Бишкека;
- Бегимбаеву Аиду Алыбековну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
- Бектемирову Салтанат Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;
- Кермалиева Нурмухамбета Байысбековича — из Лейлекского районного суда Баткенской области;
- Садыкову Гульмиру Сартовну — из Бишкекского городского суда;
- Султаналиеву Сеиль Асанкуловну — из Токмокского городского суда Чуйской области;
- Тургунбекову Гаухар Рафиковну — из Свердловского районного суда города Бишкек;
33
Кара-Сууйский районный суд
- Боромбаева Мирлана Исаковича — из Ошского областного суда;
- Есекеева Керезбека Суеркуловича — из Чуйского областного суда;
- Курманалиеву Аиду Абдынасаровну — из Иссык-Атинского районного суда Чуйской области;
- Саданбекову Жаркын Кубатбековну — из Аламединского районного суда Чуйской области;
34
Ноокатский районный суд
- Эралиева Таалайбека Каскаевича — из Октябрьского районного суда города Бишкека;
35
Узгенский районный суд
- Кадырову Гульназ Кубанычбековну — из Бишкекского городского суда;
36
Кара-Кульджинский районный суд
- Алимкулова Нургазы Халиловича — из Ошского областного суда;
37
Баткенский областной суд
- Джумагулова Азамата Кадырбековича — из Ошского областного суда;
38
Кызыл-Кийский городской суд
- Солпуеву Назиру Мукамендиевну — из Токтогульского районного суда Джалал-Абадской области;
39
Лейлекский районный суд
- Есенкулову Салтанат Арстанбековну — из Ошского городского суда Ошской области;
40
Сулюктинский городской суд
- Бокомбаева Амана Мамыркожоевича — из Узгенского районного суда Ошской области;
41
Административный суд Баткенской области
- Толубаеву Бермет Мамыровну — из Чуйского областного суда.