Посол Руслан Казакбаев вручил копии верительных грамот замглавы МИД Северной Македонии

Стороны договорились активизировать взаимодействие профильных министерств

Состоялась встреча назначенного посла Кыргызстана Руслана Казакбаева с заместителем министра иностранных дел и внешней торговли Республики Северная Македония Зораном Димитровски по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел КР, в ходе двусторонней встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития дружеских отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Северная Македония. Отмечен значительный нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Достигнуты договорённости об углублении и интенсификации сотрудничества между странами в политической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и торгово-экономической сферах.

Стороны договорились активизировать взаимодействие профильных министерств и ведомств для углубления и наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также рассмотреть возможность учреждения совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Посол особо отметил важность расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Северной Македонией, прежде всего, путём подписания базовых соглашений в сфере экономики, образования, здравоохранения и межрегионального сотрудничества. Северо-македонской стороне передан на рассмотрение ряд соответствующих проектов двусторонних документов. Стороны также подробно обсудили вопросы региональной безопасности в Центрально-Азиатском и Балканском регионах, а также взаимодействия на международных площадках.