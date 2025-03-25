Акыл Токтобаев назначен директором ГП «Кыргызгеология» вместо Элемана Муратова Подробнее: www.tazabek.kg/news:2248942?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Токтобаев Акыл Токтобаевич назначен директором Государственного предприятия «Кыргызгеология» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.



Муратов Элеман Назарович освобожден от занимаемой должности директора Государственного предприятия «Кыргызгеология» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.



А.Токтобаев с 28 июня 2021 года занимал должность заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям.

