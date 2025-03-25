В Париже состоялись кыргызско-французские политические консультации

Особое внимание было уделено перспективам расширения экономического сотрудничества

В Париже 24 марта состоялись кыргызско-французские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова и директора политического департамента в ранге заместителя министра Европы и иностранных дел Франции Бриса Рокфея.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, охватывающих политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные аспекты взаимодействия.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-французского партнерства и выразили готовность к расширению политического диалога. Кыргызская сторона вновь подтвердила приглашение президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес президента Франции Э. Макрона посетить с визитом Кыргызстан.

Особое внимание было уделено перспективам расширения экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий и привлечения французских инвестиций в кыргызскую экономику.

Культурно-гуманитарное сотрудничество также стало одной из основных тем обсуждения. Подчеркнута важность расширения образовательных программ, а также организации совместных культурных мероприятий, способствующих развитию связей между народами двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, включая сотрудничество в сфере изменения климата, международной безопасности и устойчивого развития. В ходе переговоров стороны также рассмотрели актуальные вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность взаимодействия по линии Центральной Азии и Европы для обеспечения стабильности в регионе.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению кыргызско-французского взаимодействия и договорились продолжить конструктивный диалог по всем обсужденным вопросам.